Masorange apagará su red de 3G en 2027 y la de 2G en 2030 para reforzar sus servicios 5G ante el aumento del tráfico

La decisión permitirá reutilizar el espectro para mejorar la eficiencia, seguridad y sostenibilidad de las redes de nueva generación.

El cierre de las redes antiguas responde al fuerte descenso del tráfico en 2G y 3G, que apenas supone un 1,47% del total, frente al crecimiento del 5G.

Masorange apagará su red 3G en España el 31 de diciembre de 2027 y la de 2G el 31 de diciembre de 2030, para reforzar su apuesta por el 5G.

Masorange ya tiene fecha para el apagado de sus redes más antiguas de telefonía móvil. En concreto, la operadora surgida de la fusión de Orange y MásMóvil tiene previsto dejar de ofrecer servicios de 2G en España desde el 31 de diciembre de 2030, mientras que el 3G dejará de estar disponible a partir del 31 de diciembre de 2027.

La operadora aprovechará el cierre de estas tecnologías, que son mucho menos eficientes que las generaciones más recientes, para reforzar sus servicios de 5G ante el fuerte crecimiento que ha experimentado en los últimos tiempos el tráfico que circula por estas redes.

Las fechas del apagado del 2G y el 3G de Masorange han sido comunicadas por el grupo francés Orange en el marco de la tercera edición de OpenTech, un evento en el que la compañía reúne a empleados, investigadores, socios, clientes, startups y desarrolladores para compartir ideas y dar a conocer sus últimas innovaciones.

La empresa gala ha aprovechado esta cita para dar a conocer el plan de modernización de sus redes móviles y el calendario de apagado del 2G y el 3G tanto en Francia, como en sus principales mercados europeos, incluido España.

En concreto, detalla que en marzo de 2026 comenzará a desconectar sus antenas de 2G en Francia, en un proceso gradual que concluirá en el otoño del mismo año. En el caso de la tercera generación móvil, el apagado en el mercado galo está previsto que se complete a finales de 2028.

Este calendario es distinto en el resto de países en los que opera el grupo. Por ejemplo, en España se producirá antes el apagado del 3G (31 de diciembre de 2027) que el del 2G (31 de diciembre de 2030). Algo similar ha ocurrido en Bélgica, donde el grupo ya no ofrece servicios de segunda generación y cesará los de tercera en 2028.

El motivo es que en nuestro país existen todavía un número significativo de dispositivos que dependen de la red 2G para seguir teniendo conectividad, como máquinas expendedoras, alarmas, vehículos conectados y otros dispositivos que usan tecnologías de máquina a máquina (M2M por sus siglas en inglés).

Tráfico 5G

El plan de Masorange para apagar todas las antenas de 2G y 3G es consecuencia del cada vez menor volumen de tráfico de datos que gestionan estas redes y el crecimiento de dos dígitos que, por el contrario, experimentan las de cuarta y, sobre todo, quinta generación.

Según datos proporcionados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el tráfico que circuló por las redes de 2G y 3G de Masorange se desplomó un 63,4% entre el segundo trimestre de 2024 y el mismo periodo de 2025, cuando se redujo a 15.606 TB.

Por el contrario, el de las redes 4G aumentó un 18,32%, hasta los 879.419 TB, lo que la sitúa como la tecnología más común en el mercado español. Sin embargo, la que más ha crecido en este periodo ha sido el 5G, cuyo tráfico se disparó un 59,41% en un año, hasta los 167.571 TB.

Esto supone que actualmente sólo un 1,47% del tráfico de los clientes de Masorange y sus servicios mayoristas pasa por las redes de 2G y 3G, porcentaje inferior al 4,79% de hace un año. Por el contrario, el 5G ha pasado de acaparar un 11,8% a suponer el 15,77% del total en tan sólo doce meses.

Eficiencia y sostenibilidad

El grupo Orange justifica su decisión de apagar las redes de 2G y 3G en que son "menos utilizadas, menos seguras y consumen más energía", por lo que ya no cumplen con las exigencias de la tecnología digital actual. "Eliminar gradualmente su uso es un paso lógico y responsable", afirma.

Por el contrario, la compañía francesa defiende que las redes 4G y 5G ofrecen mayor seguridad que las generaciones anteriores, incluyendo servicios de "cifrado avanzado, autenticación confiable y mejor protección contra amenazas".

Asimismo, añade que por las redes de 2G y 3G transportan hoy en día sólo una parte muy pequeña de todo el tráfico de Internet e incide en que, una vez apagadas, las operadoras podrán usar el espectro que utilizan para mejorar el desempeño de las tecnologías de última generación.

Por otro lado, Orange remarca que con este proceso sigue una tendencia común en la industria de las telecomunicaciones a nivel global. Actualmente, más de 200 operadoras en casi 100 países ya han comenzado o completado el apagado de sus redes 2G y 3G.

"Orange está avanzando en la misma dirección, teniendo en cuenta las diferencias regionales y las necesidades de nuestros clientes", asegura.