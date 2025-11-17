Yolanda Díaz propone una "tasa Trump" para que las grandes tecnológicas paguen impuestos en España

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz EFE/ Fernando Villar

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha señalado este lunes que, en el marco de la negociación presupuestaria, va a exigir al PSOE una "tasa Trump" para que las grandes tecnológicas paguen impuestos.

Durante su intervención en el evento MetaFuturo, Díaz ha evitado concretar detalles de ese impuesto que hará que las grandes tecnológicas "bajen de la nube y pasen por Hacienda".

"Es una burla lo que hacen", ha añadido la vicepresidenta, que ha emplazado a los detalles de este impuesto a la propuesta que Sumar haga al PSOE para la negociación de los próximos presupuestos generales del Estado.

Junto a esto, Díaz ha pedido a la Unión Europea que regule los algoritmos y la IA y "no se ponga al servicio de Trump".

"Trump no es tonto, hace lo que hace para los intereses de sus tecnológicas", ha dicho Díaz.

El presidente de Estados Unidos ha puesto el Estado al servicio de cinco grandes tecnológicas, ha añadido la vicepresidenta, que califica la situación actual de "guerra fría tecnológica entre EEUU y China".

"Quien gane esta batalla dominará el mundo", ha añadido Díaz,

Frente a esto, la vicepresidenta ha abogado por que Europa desarrolle una IA transparente y en código abierto.

"Europa debe hacerlo", ha reclamado.