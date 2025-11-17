Telefónica presenta a los sindicatos un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en siete filiales en España

Telefónica ha comunicado a los representantes de los trabajadores su intención de poner en marcha un expediente de regulación de empleo (ERE) en siete filiales en España con el objetivo de adaptar la plantilla a las prioridades del nuevo plan estratégico.

Así se lo ha trasladado a los sindicatos UGT, CCOO y Sumados-Fetico en la reunión convocada este lunes por la empresa con el propósito oficial de explicar a las fuerzas sindicales con capacidad de negociación el impacto laboral de la estrategia presentada por la compañía el pasado 4 de noviembre. La empresa alude "causas objetivas".

Según informan las formaciones sindicales, por primera vez, el ERE no afectará únicamente a las tres que están englobadas bajo el paraguas del Convenio de Empresas Vinculadas (CEV), España, Móviles y Soluciones de Informática, y en las que se han concentrado los últimos recortes de plantilla.

En esta ocasión, afectará también a otras filiales como Movistar+, donde se enmarca su negocio de televisión, o Telefónica SA, que engloba a los empleados del centro corporativo. Las otras divisiones incluidas en este despido colectivo son Global Solutions e Innovación Digital.

La empresa ya adelantó su intención de "redimensionar el centro corporativo y sus unidades de negocio para alinearlos con la nueva realidad" del grupo. De hecho, uno de los seis pilares de la nueva estrategia presentada el 4 de noviembre es la "simplificación del modelo operativo".

Impacto

Por el momento, se desconoce el número de trabajadores que se verán impactados por este ajuste, que podría afectar a miles de empleados. Legalmente, ese dato sólo puede darse a las mesas de negociación de cada uno de los ERE, uno por cada entidad jurídica.

Empresa y sindicatos tienen ahora una semana para convocar las distintas mesas. Una vez que se constituyan, las negociaciones durarán un mes, por lo que todo apunta a que el ajuste de plantilla estará definido a finales de diciembre de 2025.

De esta manera, se prevé que los datos de afectados por el ERE anunciado para las tres empresas que están englobadas en el CEV se conozcan el lunes 24 de noviembre, momento en el que Telefónica expondrá oficialmente su plan y detallará su alcance.

La cifra de salidas para el resto de las filiales se comunicará oficialmente a las fuerzas sindicales en las reuniones que se celebrarán un día después, el martes 25.

Este ERE supondrá el quinto recorte de personal que Telefónica llevará a cabo en poco más de diez años. En concreto, pactó con los sindicatos tres Planes de Suspensión Individual (PSI) consecutivos (2015, 2019 y 2021), a los que se acogieron más de 11.300 trabajadores, y un ERE en 2024, que se cerró con 3.393 salidas.

Todos estos ajustes fueron acordados con los sindicatos e incluyeron únicamente salidas voluntarias. De hecho, en algunos casos hubo solicitudes que no fueron aceptadas por la empresa, ya que se superó el número de bajas pactadas.

Respuesta sindical

Tras la reunión celebrada este lunes, los sindicatos han mostrado su rechazo a un nuevo ajuste de plantilla en Telefónica, pero aseguran que cumplirán con su obligación de negociar con la empresa. Además, han adelantado cuáles serán sus principales condiciones si la empresa quiere llegar a un acuerdo: salidas voluntarias y garantías laborales hasta 2030 para los que se queden.

Desde UGT han remarcado que cumplirán con el mandato legal del Estatuto de los Trabajadores y negociarán "de buena fe, desde el diálogo y el consenso", pero con la firmeza que otorga su posición mayoritaria en el grupo. No obstante, también ha trasladado a las direcciones de estas siete filiales su rechazo a estos nuevos planes, "que una vez más recurren a la reducción de plantilla como vía de ajuste organizativo".

Asimismo, ha exigido también la apertura "inmediata" de las mesas de negociación de todos los convenios colectivos, reclamando una vigencia mínima hasta 2030 para "garantizar estabilidad, coherencia con el Plan Estratégico de la empresa y protección de los derechos laborales". También ha subrayado que la "voluntariedad debe ser el eje central de cualquier proceso de salidas" y ha señalado como referencia el modelo acordado en 2024.

"UGT descarta acuerdos parciales por empresa y subraya que no respaldará ningún ERE en el Grupo Telefónica sin asegurar el futuro de todas las personas trabajadoras que permanezcan en la compañía, lo que incluye la extensión de los diferentes convenios hasta 2030 y condiciones dignas y homogéneas para todo el personal afectado", incide.

Desde Sumados-Fetico han rechazado la "constante" transmisión a la plantilla de que la única opción de futuro profesional es la salida anticipada de la compañía, a partir de ciertas edades. "Cualquier ERE, de ser inevitable, debe ser asumido por la empresa con la máxima responsabilidad", ha incidido el sindicato, que ha añadido que si la empresa quiere despidos, ellos quieren convenio-

La formación también ha enumerado los requisitos que se deben cumplir para que haya acuerdo sobre el ajuste laboral: debe ser voluntario, universal y no discriminatorio para todas las personas trabajadoras; debe garantizar la vinculación con la jubilación ordinaria y debe ofrecer unas condiciones económicas, como mínimo, iguales a las del anterior ERE.

En esta línea, ha agregado que la compañía no sólo debe garantizar las mejores condiciones de salida para quienes se adscriban, sino también presentar un "plan de futuro concreto para la plantilla que permanece y con la que llevará a cabo" la nueva estrategia. "La mejor manera de asegurar la estabilidad y el futuro del empleo pasa por un convenio colectivo fuerte que blinde condiciones, aporte estabilidad y dé soluciones de largo plazo", ha recalcado.