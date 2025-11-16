Jan Alessie (WFS): "Un acuerdo global con Netflix o Apple ayudaría a parar la sangría de la piratería en el fútbol"

Jan Alessie está convencido de que el futuro del fútbol pasa por la innovación tecnológica y la apuesta por nuevos modelos de negocio. Gracias a la tecnología, la industria tiene en su mano la capacidad de capturar todo el potencial de crecimiento de un deporte que lleva décadas levantando pasiones, pero que necesita reinventarse para llegar a nuevos públicos y adaptarse a las nuevas demandas de los aficionados.

Con esta filosofía, fundó World Football Summit (WFS), una plataforma global que busca reunir a los principales actores de la industria del fútbol para definir su futuro. Su primer evento se celebró en Madrid en 2016, ciudad a la que regresó el pasado mes de octubre tras tres ediciones en Sevilla con el objetivo de consolidar la capital de España como "el gran punto de encuentro del sector europeo".

Desde entonces, se han celebrado 30 eventos en cuatro continentes, desde Monterrey (México) a Hong Kong. El próximo mes de diciembre espera reunir a más de 2.500 personas procedentes de más de 80 países en Riad (Arabia Saudí), país que albergará el Mundial de Fútbol de 2034 y en el que WSF estará presente por segundo año consecutivo.

En una conversación con EL ESPAÑOL-Invertia, Alessie destaca que a la hora de definir cómo será la industria del fútbol en el futuro, la innovación y la tecnología desempeñan un papel clave y son un "pilar fundamental de crecimiento". Así, incide en que el fútbol es "el deporte más importante del mundo y el que más audiencia tiene", pero tiene aún trabajo por hacer para capitalizar todo su potencial económico.

Una de las ventajas que ofrece el desarrollo tecnológico es que puede abrir una vía para acabar con la piratería en el fútbol, que Alessie califica como una "sangría" para una industria que genera miles de millones de euros en derechos audiovisuales. En concreto, el director ejecutivo de WSF defiende que una solución a este problema podría ser un acuerdo de distribución con una gran plataforma global como Netflix o Apple.

Jan Allesie, director ejcutivo y fundador de World Football Summit (WFS). WFS

"Un acuerdo con una empresa de streaming a nivel mundial, pararía o ayudaría muchísimo a parar esa sangría", incide. De hecho, recuerdo la piratería también era un problema para la industria de la música y fue el nacimiento de una plataforma global y accesible como Spotify la que frenó las descargas ilegales a través de servicios gratuitos como Napster.

El uso de plataformas de streaming globales y el visionado de contenidos a demanda es sólo una de las formas a través de las cuales la industria pueda llegar a un público mayor. Y es que, como apunta Alessie, en los últimos años se ha producido "un cambio de hábitos" y el fútbol ya no se consume como antiguamente, cuando el foco del aficionado estaba en los 90 minutos que dura un partido.

Nuevas formas de consumo

En este contexto, remarca uno de los principales desafíos que tiene por delante el sector es cómo atraer y retener a las nuevas generaciones, que prefieren un consumo "a la carta, más breve y más interactivo".

En su opinión, la solución pasa por diversificar los formatos de contenido, incluyendo highlights, material detrás de cámaras (behind the scenes), documentales (como el éxito de Drive to Survive, que disparó el interés de la Fórmula 1 en EEUU) y la actividad diaria de los propios futbolistas, como los entrenamientos.

Además, remarca que ejemplos como la Kings League demuestran el éxito de inventar nuevas propiedades deportivas al fusionar la pasión por el fútbol con la audiencia de influencers y youtubers. Alessie rebate la idea de que los jóvenes no consumen fútbol, señalando que lo hacen más que nunca, aunque en nuevos canales. Prueba de ello es que la persona más seguida del mundo es un futbolista, Cristiano Ronaldo.

No obstante, considera que, aunque la tecnología podrá cambiar la forma en la que los aficionados consumen o viven distintas experiencias relacionadas con el fútbol, "la esencia del fútbol va a seguir siendo la misma". "La inteligencia artificial (IA) no la va a cambiar. Seguirán siendo once contra once", apostilla.

Potencial de crecimiento

Por otro lado, el director ejecutivo de WFS apunta que el interés de las plataformas digitales por este deporte es una muestra de su potencial. También lo es las inversiones que en los últimos tiempos han llegado al fútbol europeo y que están permitiendo que la industria crezca y se profesionalice, con la innovación como ese pilar fundamental.

De hecho, incide en que la tecnología y la innovación han sido claves para convertir al fútbol en una industria "con una fuerza económica real". En España, este deporte representó entre el 1,4% y el 1,7% del producto interior bruto (PIB), según cifras de PWC de 2018-2019. Un logro impulsado por formatos que han permitido el crecimiento de ingresos, especialmente a través de los derechos audiovisuales, ticketing y patrocinios.

Este porcentaje es probable que sea a día de hoy aún mayor. Pese a ello, Alessie sostiene que la industria del fútbol es aún "inmadura" y reitera que su potencial de crecimiento es "enorme" si se hacen las cosas bien. Así, ha remarcado que el hecho de que un evento como WFS naciera hace sólo diez años es una muestra de que es una industria "relativamente nueva".

"El fútbol no tiene que dormirse en los laureles y tiene que estar al pie del cañón", recalca Alessie, quien insta a la industria a seguir innovando y aprovechando que tiene una ventaja competitiva que ya quisiera cualquier otro sector en todo el mundo, su enorme popularidad. Todo ello es una palanca que le puede ayudar a diversificar y aumentar sus ingresos.

Alessie afirma que el fútbol es "el mayor generador de contenidos del mundo" y puede usar la tecnología y los datos tanto para hacer más eficientes sus procesos internos como para conocer mucho mejor a los fans y así poder ofrecerles mejores productos y favorecer una interactuación mucho más directa con ellos.

Así, apunta que la inteligencia artificial, la tecnología más popular en estos momentos, está transformando cómo operan las organizaciones deportivas, que son, al final y al cabo, empresas. Por ejemplo, se está utilizando en el scouting (búsqueda de nuevos jugadores), el análisis de rendimiento y las retransmisiones.

Pero es que además de estos usos operativos, la IA podría reconfigurar el mercado laboral, lo que ha llevado a grandes inversores a apostar por el deporte porque creen que esta tecnología reducirá la carga de trabajo, dejando a la gente más tiempo libre para consumir y practicar deporte. En este nuevo escenario, el fútbol, como "rey" del entretenimiento, tiene una oportunidad masiva para crecer.

Otra de las ventajas que tiene el fútbol respecto a otros deportes es que su impacto es realmente global. Y es que únicamente el 1% de los fan de los grandes clubes residen en su ciudad o país. Este alcance está permitiendo la expansión en mercados tradicionalmente no futbolísticos. Por ejemplo, en Estados Unidos ha pasado de ser el sexto al tercer deporte más popular, en parte impulsado por la importante población latina.

Colaboración

Finalmente, otro elemento imprescindible para que el sector pueda alcanzar todo su potencial es, según el fundador de World Football Summit, la cooperación entre los diferentes actores. Por ello, Alessie aboga por la cordialidad y el trabajo conjunto de ligas, federaciones (FIFA, UEFA, etc.), inversores, etc.

El directivo incide en que esta creciente apuesta por la colaboración global se ejemplifica en los próximos Mundiales, incluyendo la edición de tres países (EEUU, México, Canadá) y la del centenario en 2030, que se celebrará en tres continentes (España, Portugal, Marruecos, con partidos inaugurales en Uruguay, Paraguay y Argentina).

"Muchos de estos organismos a veces están enfrentados y eso no ayuda al crecimiento de la industria. Cada uno tiene sus intereses y parece que, a veces, esos intereses están encontrados", admite Alessie. Y ahí es donde entra un actor como World Football Summit, cuya misión es unirlos y ayudar a impulsar esa cordialidad que beneficiará a todos, industria y aficionados.