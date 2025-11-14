Vodafone gana un millón de clientes y una nueva marca para competir con Digi gracias a la toma de control de Finetwork

Vodafone España cuenta desde este jueves con alrededor de un millón de clientes más y una nueva marca para competir con Digi y el resto de operadoras que operan en el segmento del bajo coste. La operadora propiedad de Zegona ha tomado el control de Finetwork, compañía que ya utilizaba su red para ofrecer sus servicios y con la que ha mantenido una tensa relación en los últimos tiempos.

La operación supone además un nuevo movimiento encaminado a avanzar en la ansiada consolidación del sector español de las telecomunicaciones, ya que integra en una única compañía al tercer y al quinto operador de telefonía de nuestro país por número de clientes.

En el comunicado en el que anuncia la toma de control de Finetwork, Vodafone España detalla que esta adquisición le permite avanzar en su plan de "crecimiento rentable y transformación operativa". De hecho, su consejero delegado, José Miguel García, detalla que su incorporación al grupo "refuerza su escala" y amplía su presencia en "segmentos clave del mercado".

De entrada, Vodafone España sumará a su base de clientes alrededor de un millón de usuarios. Las últimas cifras proporcionadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sitúan a Finetwork como quinto operador del país a finales de 2024 con entre 1,2 y 1,3 millones de abonados.

Aunque no se han publicado datos más actualizados desde entonces, es posible que los problemas que ha atravesado en los últimos meses Finetwork le hayan hecho perder algunos clientes. Los últimos comunicados emitidos por la compañía indican que cuenta con más de un millón de abonados.

Competencia

De esta manera, la operadora propiedad de Zegona consolidará su posición como tercer operador del mercado español de telecomunicaciones por número de clientes y se distanciará de Digi, quien ocupa la cuarta posición tras crecer con fuerza en los últimos años.

De hecho, la incorporación de Finetwork a su catálogo de marcas permite a Vodafone reforzar su propuesta comercial para competir con el que es actualmente el rival a batir en España en uno de los segmentos que, como bien destaca García, es "clave" para el negocio: el bajo coste o low cost.

José Miguel García, consejero delegado de Vodafone España. Vodafone

En nuestro país es habitual que los principales grupos de telecomunicaciones dispongan de varias marcas para intentar llegar a distintos tipos de cliente. El que más tiene actualmente es Masorange, con insignias como Orange, MásMóvil, Jazztel, Yoigo o Pepephone, entre otras, fruto en parte de su fusión. Por su parte, Telefónica aborda el segmento más premium con Movistar y el medio con O2.

En el caso de la operadora de Zegona, Vodafone y Lowi son las dos marcas con las que está presente en el mercado desde hace años. Al contar ahora con Finetwork, dispondrá de una nueva enseña que está enfocada sobre todo al bajo coste, el segmento donde mayor competencia hay desde hace unos años en nuestro país.

Consolidación

Por otro lado, la integración de Finetwork en el grupo Vodafone España supone un paso más en la ansiada consolidación del sector, en el que se estima que existen ocho compañías que ofrecen servicios convergentes y facturan más de 100 millones de euros al año.

Con la operación anunciada este jueves, esta cifra se reducirá a siete, ya que supone la fusión del tercer y el quinto operador del país por número de abonados.

No obstante, hay que recordar que Finetwork no cuenta con una red propia de telefonía móvil, sino que en estos años ha estado utilizando la infraestructura desplegada por Vodafone España para ofrecer sus servicios a sus usuarios.

Por lo tanto, queda aún pendiente la gran operación que reduzca de cuatro a tres el número de compañías que tienen red móvil propia. Con Masorange prácticamente descartada por su tamaño, el foco ha estado puesto en una posible adquisición de Digi o Vodafone España por Telefónica, sin que por el momento haya nada confirmado al respecto.

Socios

La relación comercial entre las dos compañías de telecomunicaciones comenzó en 2019, cuando Finetwork empezó a usar la red de Vodafone España para ofrecer sus servicios a sus clientes, tanto de telefonía fija como de banda ancha.

Sin embargo, en estos años ha tenido sus altibajos, con momentos de conflicto como fue la renovación del acuerdo mayorista a principios de 2024 o su más reciente enfrentamiento por el coste y el pago de estos servicios y que ha terminado con la toma de control de Vodafone por Finetwork.

Hace alrededor de dos años, con motivo del vencimiento del contrato firmado en 2019, las dos empresas se embarcaron en una renegociación de su alianza mayorista y Finetwork llegó a mostrar su disposición a dejarse querer por otros proveedores de red. Sin embargo, coincidiendo con la llegada de Zegona, acabaron acordando la renovación de su acuerdo.

Poco duró la paz. A finales del año pasado, Finetwork decidió no pagar a Vodafone y le exigió una compensación económica por no cumplir con la calidad del servicio. Vodafone, por su parte, reclamó a su cliente las cantidades adeudadas y le propuso distintas opciones de reestructuración y condonación parcial de la deuda.

No hubo acuerdo y el conflicto acabó escalando tanto a la CNMC como a los juzgados, que se han posicionado a favor de Vodafone. El regulador autorizó hace unos días la toma de control de Finetwork por parte de Vodafone.

Unas semanas antes, en septiembre, el Juzgado Mercantil n.º 1 de Alicante homologó la propuesta de Vodafone para capitalizar la deuda y quedarse con más del 90% de Finetwork (finalmente ha sido un 99.4%), pese a que algunos socios minoritarios presentaron recursos alegando que la cuantía de la deuda seguía litigiosa y pendiente de verificación.