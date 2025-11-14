Digi eleva un 19% sus ingresos en España hasta septiembre y confirma sus planes para sacar a bolsa parte su filial en el país

Digi ha dado a conocer este viernes los resultados obtenidos en España durante los nueve primeros meses de 2025, en los que logró incrementar más de un 19% sus ingresos y crecer en clientes tanto de móvil como de fijo. Además, la compañía confirma también su intención de sacar a bolsa una participación minoritaria de su filial en nuestro país.

En un comunicado, el operador de telecomunicaciones de origen rumano informa de que ha cerrado los nueve primeros meses de 2025 con unos ingresos de 681,1 millones de euros, lo que supone un 19,1% más que los 571,9 millones de euros que registró en el mismo periodo de 2024.

En el tercer trimestre del ejercicio actual, Digi España facturó 236,1 millones de euros, un 16,4% más en comparación con los 202,8 millones de euros de hace un año. De esta manera, España representa actualmente el 42% de los ingresos de la multinacional rumana, siendo el segundo mercado más importante para el grupo.

La empresa destaca que el incremento de sus ingresos en España se debe al aumento de su base de clientes, tanto de servicios de telefonía móvil como de comunicaciones fijas, "principalmente impulsado por las atractivas ofertas" comerciales que tiene en nuestro país y la expansión de su red.

Por otro lado, los gastos operativos alcanzaron hasta septiembre los 537,2 millones de euros, un 22,3% más que los 439,1 millones de euros del mismo periodo de 2024. En el tercer trimestre, aumentaron un 14,5%, desde los 152,8 millones de euros de hace un año hasta los 174,9 millones de euros.

En cuanto a su desempeño comercial, Digi informa de que a 30 de septiembre contaba con alrededor de 6.931.000 usuarios de telefonía móvil en España, lo que supone un incremento del 24,9% en relación con el dato registrado hace doce meses.

En el caso de su negocio fijo, la compañía alcanzó los 2.431.000 usuarios de Internet y los 768.000 de telefonía, lo que representa un incremento del 34,3% y del 32%, respectivamente, en comparación con las cifras que tenía a 30 de septiembre de 2024.

Por su parte, los clientes del servicio de televisión, lanzado en diciembre del año pasado, asciende ya a 133.000.

Por otra parte, Digi también indica que el ingreso medio por cliente al mes (ARPU, por sus siglas en inglés) de su negocio en España ha descendido un 10,3% en los últimos doce meses, desde los 8,7 euros de hace un año hasta los 7,8 euros en el tercer trimestre de 2024.

Salida a bolsa

Por otro lado, Digi confirma en su informe correspondiente a los resultados de los nueve primeros meses que está analizando la posibilidad de sacar a bolsa una parte de su filial en España, pero manteniendo en todo momento el control de su negocio en nuestro país.

"De acuerdo con su estrategia de continuar mejorando la estructura de capital y la posición de financiación a largo plazo de sus filiales, el grupo está explorando actualmente una oferta pública inicial (OPI) para una participación minoritaria en Digi España", señala.

A este respecto, indica que ya ha nombrado a varios asesores para esta operación, que podría implicar la venta de acciones existentes y la emisión de nuevos títulos para apoyar los planes de inversión o gasto de capital (Capex) en el mercado español. Además, añade que está previsto que estas acciones coticen en las bolsas españolas.

No obstante, también remarca que la decisión del grupo rumano de continuar con dicha transacción, incluidos sus términos y el momento de ejecución, dependerá de las condiciones del mercado y de otras consideraciones relevantes.

Asimismo, vuelve a insistir en que "no contempla actualmente ninguna operación que implique la pérdida de control sobre cualquiera de sus principales filiales", incluida Digi España, y sigue centrado en iniciativas que aumenten la creación de valor a largo plazo en toda la compañía.