Digi reorganiza su estructura de deuda y da mayor autonomía a su filial en España de cara a una salida a bolsa

Digi sigue preparando su filial en España de cara a una posible salida a bolsa. El grupo rumano ha llevado a cabo una reestructuración de su deuda y prepara una reorganización de sus filiales que dará mayor flexibilidad y autonomía a su negocio en nuestro país para captar nueva financiación.

La compañía de telecomunicaciones ha detallado estas medidas en un folleto publicado con motivo de la admisión a negociación en la Bolsa de Dublín de una oferta de bonos. Un documento consultado por EL ESPAÑOL-Invertia y en el que confirma que está analizando distintas alternativas para financiar su crecimiento en España, pero sin ceder el control de la filial.

Según indica la operadora en el informe, a mediados de octubre llevó a cabo una reestructuración de su financiación con el fin de separar la estructura de deuda de Digi Spain y sus filiales españolas de la del conjunto del grupo, para lo cual ha modificado los acuerdos de financiación existentes.

En concreto, la filial en España y sus subsidiarias ya no proporcionan garantías a ninguna deuda financiera de la empresa matriz o de cualquier otra subsidiaria que no sea española. Algo que también ocurre a la inversa.

Asimismo, Digi Spain tendrá la capacidad de incurrir en su propia deuda, siempre y cuando su importe no supere las 3,5 veces el resultado bruto de explotación (Ebitda) consolidado de las actividades del grupo en España.

Marius Varzaru, consejero delegado de DIGI en España. DigitalES

Esta medida, que libera a la filial española de ciertas obligaciones y garantías previas ante acreedores internacionales, supone aislarla financieramente del resto del grupo, dándole más autonomía y permitiéndole buscar financiación y crecimiento por separado.

Esta práctica es habitual cuando una empresa se prepara para captar nuevo capital a través, por ejemplo, de una salida a bolsa. De esta manera, la compañía podrá presentarse ante posibles nuevos accionistas como una entidad con menos riesgos compartidos y mayor control sobre sus propias finanzas.

De forma paralela a esta revisión de la deuda, el grupo rumano también está trabajando en una reestructuración societaria que afectará en concreto a su filial en Italia. Actualmente, Digi Romania tiene un 75% del capital de esta unidad de negocio, mientras que el otro 25% está en manos de Digi Spain.

Una estructura societaria que está previsto cambie muy pronto para que el negocio italiano pase a colgar al 100% de la matriz en Rumanía. "El emisor (Digi Romania) se encuentra en el proceso de consolidar la propiedad total del capital social de Digi Italia", anuncia.

Mantener el control

Todo este proceso de refinanciación de su deuda llega en un momento en el Digi está explorando distintas opciones estratégicas para mejorar su estructura de capital y la posición de financiación a largo plazo de sus distintas filiales.

El grupo de telecomunicaciones recuerda que sus operaciones están geográficamente diversificadas y se encuentran "en diferentes etapas de sus respectivos ciclos de desarrollo".

"Contamos con planes estratégicos individuales para cada una de nuestras geografías y continuaremos monitoreando detenidamente las oportunidades estratégicas para mejorar la estructura de capital y la posición de financiación a largo plazo de nuestras filiales allí", recalca.

El informe menciona, "en particular", que seguirán evaluando opciones de financiación estratégica para su negocio en España, que se encuentra en "constante crecimiento". No obstante, ha advertido que cualquier decisión que se tome debe cumplir una condición clara: no perder el control de su filial en nuestro país.

"Cualquier oportunidad de este tipo garantizará que mantengamos el control de Digi España y se considerará en función de los objetivos a largo plazo de nuestro negocio en general y de nuestros acuerdos de financiación a nivel de grupo", remarca.

Asimismo, el folleto menciona algunos ejemplos de "oportunidades estratégicas" que le pueden ayudar a generar valor a largo plazo para todo el grupo, como la alianza con Citymesh en Bélgica, la compra del operador Nowo en Portugal, la venta de una parte de su red fija en España a un consorcio liderado por Macquarie el acuerdo con un grupo de fondos, con Aberdeen a la cabeza, para desplegar fibra en Andalucía.

Salida a bolsa

Aunque en esta parte del folleto (que tiene 700 páginas) relativa al análisis de oportunidades de financiación no menciona expresamente una salida a bolsa de su filial en España, el documento sí define más adelante los términos relacionados con una eventual oferta pública de valores (OPV) de la filial española.

Lo hace debido a que una salida a bolsa de Digi Spain podría tener implicaciones directas en las garantías (colaterales) que respaldan los bonos emitidos por Digi Rumanía a los que hace referencia el folleto y que saldrán a cotizar en la Bolsa de Dublín.

En concreto, menciona los términos Digi Spain Equity Offering, que alude a "cualquier oferta pública o privada", y Digi Spain Initial Public Offering, que hace referencia al momento en el que las acciones emitidas en el proceso anterior empiezan a cotizar en una bolsa de valores española o en cualquier otro mercado reconocido internacionalmente.

Además, el documento explica que, antes de abordar una salida a bolsa de su filial española, sería necesario transformar Digi Spain de una sociedad de responsabilidad limitada (SRL) a una sociedad anónima (SA).