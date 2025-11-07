Zegona (Vodafone España) logra la autorización legal para liberar casi 1.230 millones de euros para pagar dividendos

Las claves nuevo Generado con IA Zegona, propietaria de Vodafone España, ha obtenido autorización judicial en Inglaterra y Gales para liberar cerca de 1.230 millones de euros de capital no distribuible. Estos fondos permitirán a Zegona pagar dividendos o recomprar acciones propias, y podrían destinarse a devolver los 900 millones de euros que Vodafone le prestó para la compra de su negocio en España. La liberación de fondos fue respaldada por el 99,99% de los accionistas en la última junta general, y la decisión sobre su uso final se tomará en una próxima junta extraordinaria.

La propietaria de Vodafone España, la firma de inversión británica Zegona, ha recibido el visto bueno del Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales para liberar casi 1.230 millones de euros que hasta ahora se consideraban capital no distribuible y que proceden de la prima de emisión de acciones, según ha informado este viernes.

Los fondos liberados permitirán a la firma de inversión británica pagar dividendos, los cuales, entre otras cuestiones, podrían utilizarse para devolver los 900 millones de euros que el grupo Vodafone le prestó para acometer la compra de su negocio en España por 5.000 millones de euros.

La iniciativa ya recibió el apoyo del 99,99% de los votos en la junta general de accionistas de Zegona celebrada a finales del pasado septiembre.

Estos fondos permitirán a Zegona pagar dividendos o recomprar acciones propias "si las circunstancias futuras así lo aconsejaran", si bien todavía no se ha decidido cómo se emplearán estos nuevos recursos, lo cual se espera que se dilucide en una futura junta extraordinaria de accionistas que todavía no ha sido convocada.

En ese sentido, las fuentes del mercado consultadas por Europa Press consideran que una de las opciones probables es que Zegona destine parte de estas nuevas reservas al pago de los 900 millones de euros que el grupo Vodafone le prestó para comprar su negocio en España.

Los términos del acuerdo incluían 4.100 millones de euros en efectivo y hasta 900 millones de euros en acciones preferentes reembolsables por el precio de suscripción y el dividendo preferencial acumulado, a más tardar seis años después del cierre de la operación, la cual se selló a finales de mayo de 2024.

En ese sentido, esas acciones preferentes reembolsables se amortizarían y desaparecerían en caso de que el dividendo se utilice para pagar el préstamo al grupo Vodafone. Cabe destacar también que el 69% del capital de Zegona lo componen estas acciones preferentes.

En esa línea, el consejero delegado y presidente de Zegona, Eamonn O'Hare -que ha recibido el respaldo del 99% del accionariado para seguir en su cargo-, poseía un 4,65% del capital social de la firma propietaria de Vodafone España al cierre de su último año fiscal (31 de marzo de 2025).

Los fondos estadounidenses Thornburg Investment Management y Fidelity Investments Limited ostentaban, respectivamente, el 4,5% y el 4,19%.