Movistar, Masorange, Vodafone y Digi aparcan su guerra comercial: las portabilidades caen a mínimos históricos

Los directivos de las principales operadoras destacan una tendencia hacia la racionalización del mercado, priorizando la creación de valor sobre la captación masiva de clientes a cualquier precio.

La agresividad comercial de las grandes operadoras, como Movistar, Masorange, Vodafone y Digi, se ha reducido notablemente, lo que ha contribuido a la bajada de las portabilidades.

Las portabilidades de líneas en el mercado español de telecomunicaciones cayeron en agosto a su mínimo histórico, con 494.887 cambios, un 0,5% menos que el año anterior.

Movistar, Masorange, Vodafone, Digi y el resto de compañías del mercado español de telecomunicaciones aparcaron este verano su guerra comercial. Así lo constatan los datos de portabilidad correspondientes al mes de agosto, en el que registraron el nivel más bajo de su historia.

Según las cifras publicadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), en el octavo mes del año se llevaron a cabo un total de 494.887 cambios de operador en España. Esto supone una reducción del 0,5% respecto al mismo mes de 2024, cuando se alcanzaron los 497.420.

La cifra registrada en agosto del año pasado suponía, hasta ahora, su mínimo histórico, según los registros proporcionados por la CNMC, que arrancan en el año 2015. Eso sin tener en cuenta los datos de abril y mayo de 2020, cuando se suspendieron los cambios de compañía en el marco de medidas para intentar reducir los contagios de la Covid-19.

La evolución mostrada por el mercado este agosto confirma el cambio de tendencia iniciado hace unos años. A finales de la década pasada, la conocida popularmente como "guerra del fútbol", al coincidir con el inicio de la temporada de LaLiga, provocaba que el octavo mes del año fuera, junto con la vuelta al cole de septiembre, la época con mayores datos de portabilidad.

De hecho, si se comparan los datos de este 2025 con los de agosto de 2018, cuando se registraron un total de 826.325 cambios de operador en un sólo mes en España, las portabilidades se han reducido un 40%.

Datos desglosados

Por tipo de servicio, los datos de la CNMC señalan que en agosto se portaron un total de 411.560 números de móvil en España, lo que supone un 0,3% menos en comparación con el mismo mes del año anterior.

En el caso de la telefonía fija, el descenso de las portabilidades es aún mayor, ya que se redujeron un 4,5% respecto a agosto de 2024, hasta los 83.327 números.

Por compañías, Masorange fue la compañía que arrojó los peores datos de portabilidad móvil en el octavo mes del año, tras registrar un saldo negativo de 46.000 líneas. A continuación, se situaron Vodafone, con 13.400, y el conjunto de los operadores móviles virtuales, con 12.206.

Por el contrario, Digi cerró el mes de agosto con 47.800 líneas más, liderando un mes más el mercado de las portabilidades en España, mientras que Movistar logró importar 23.832 números más de las que exportó.

Análisis

Según los análisis realizados el pasado agosto por comparadores como Roams, Selectra o Rastreator, este verano las grandes operadoras también han lanzado promociones para intentar captar los aficionados al fútbol. Sin embargo, no han sido tan agresivas como en años anteriores y, de hecho, contratar los paquetes con estos contenidos ha sido algo más caro.

Esto demuestra que, aunque España sigue siendo un mercado altamente competitivo, los operadores han dejado atrás buena parte de la agresividad comercial que, en forma de ofertas y promociones, ha lastrado durante años su cuenta de resultados.

Precisamente, Meinrad Spenger, consejero delegado de Masorange, indicó la pasada semana en la conferencia de presentación de los resultados del tercer trimestre que se observa que se está produciendo "una cierta racionalización en el mercado" por parte de todas las operadoras.

En concreto, el directivo afirmó que la campaña de "vuelta al cole" de 2025, una época en la que también son habituales las promociones comerciales en el sector de las telecomunicaciones, parece que ha sido "menos agresiva que la de años anteriores".

En este contexto, recordó que Masorange es el líder del mercado español por clientes y, en consecuencia, argumentó que deben ser responsables con sus prácticas comerciales. "Creemos que estamos dando un buen ejemplo de que la creación de valor es superimportante. Más importante que ganar más o menos clientes durante un trimestre", remarcó.

En esta misma línea, Emilio Gayo, consejero delegado de Telefónica, recalcó que en la compañía buscan el "equilibrio correcto" entre valor y volumen porque se traduce en ingresos y Ebitda. "Vemos tendencias positivas en el mercado español con la combinación correcta entre crecimiento (tasa de baja de clientes) y ARPU (ingreso medio por usuario)", ha recalcado.

En este sentido, remarcó que frente a las prácticas de los competidores para reducir precios en los últimos años, la compañía ha demostrado "su capacidad para crear valor incluso en esas condiciones". "Realmente vemos nuestra posición diferencial como una ventaja competitiva y que será clave para el futuro", incidió en la presentación del nuevo plan estratégico.

Respecto al creciente negocio de las comunicaciones para empresas (B2B por sus siglas en inglés), Gayo anticipó un probable incremento de la competencia, pero aseguró que en la operadora "se sienten cómodos con sus capacidades y con la forma en la que pueden competir en el mercado".