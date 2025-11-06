Cellnex eleva a 1.000 millones la retribución a sus accionistas hasta 2026 con dividendos y más recompras de acciones

Cellnex destinará parte de los ingresos por la venta de su negocio de centros de datos en Francia a reducir deuda y mantener su rating crediticio en grado de inversión.

La compañía cerró los nueve primeros meses de 2025 con una facturación de 2.937 millones de euros, un 1,2% más, pero con pérdidas netas de 263 millones, un 88% superiores al año anterior.

En 2025, la empresa distribuirá 500 millones en dividendos, pagados en dos tramos, y ejecutará hasta 500 millones en recompras de acciones antes de finales de 2026.

Cellnex ha aprobado un plan para retribuir a sus accionistas con 1.000 millones de euros hasta 2026, repartidos entre dividendos y recompras de acciones.

Cellnex ha aprobado este jueves un nuevo plan de retribución al accionista que elevará a 1.000 millones de euros la cantidad que repartirá hasta 2026. En concreto, destinará 500 millones de euros al pago de dividendos y otros 500 millones a recompras de acciones.

Así lo ha indicado la compañía en un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) con motivo de la publicación de los resultados de los nueve primeros meses de 2025. Periodo en el que facturó 2.937 millones de euros, un 1,2% más, pero elevó sus pérdidas un 88%, hasta los 263 millones de euros.

La empresa señala que, tras presentar unos "resultados operativos y financieros sólidos", ha puesto en marcha un plan de retribución al accionista que refuerza su "compromiso con la creación de valor sostenible y una gestión rigurosa del capital".

En concreto, explica que iniciará su plan para distribuir 500 millones de euros en dividendos el próximo ejercicio con un pago de 250 millones en enero de 2026. La otra mitad está previsto que se abone en julio del mismo año. El importe bruto por acción y el calendario detallado se comunicarán en un futuro.

Además, la compañía informa que prevé ejecutar hasta 500 millones de euros en recompras de acciones antes de finales del próximo año. El programa comenzará el próximo 10 de noviembre y permanecerá vigente hasta el 31 de diciembre de 2026.

En todo caso, el valor nominal de las acciones propias adquiridas directa o indirectamente, sumadas al de las que ya posea en cada momento y, en su caso, sus filiales, no podrá ser superior al 10% del capital suscrito.

De este importe, 300 millones de euros ya habían sido comprometidos por la compañía para 2026 como parte de su remuneración al accionista, mientras que los otros 200 millones de euros adicionales en recompras se llevarán a cabo vinculados específicamente a la venta de sus centros de datos en Francia.

Los ingresos restantes que obtenga la empresa española de infraestructuras de telecomunicaciones con esta operación se destinarán a "reducir deuda y a reforzar el compromiso" de Cellnex con un rating crediticio en grado de inversión.

Como resultado, la remuneración en efectivo acumulada para los accionistas ascenderá a aproximadamente un 9% entre 2025 y 2026, tomando como base el precio actual de la acción.

Resultados

Cellnex Telecom ha cerrado los nueve primeros meses de 2025 con unas pérdidas netas de 263 millones, lo que supone un 87,9% más en comparación con los 140 millones de euros que perdió en el mismo periodo del año anterior.

En el periodo comprendido entre enero y septiembre, la compañía facturó 2.937 millones de euros, un 1,2% más que los 2.908 millones de euros de hace un año. No obstante, en términos orgánicos proforma (excluyendo sus filiales de Irlanda y Austria) la subida ascendió al 5,7%.

Por su parte, el resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado de Cellnex alcanzó los 2.436 millones de euros, lo que representa un incremento del 2,1% (un 6,9% en valores orgánicos) respecto a los 2.386 millones de los nueve primeros meses de 2024.

El flujo de caja libre apalancado recurrente (Rlfcf) ascendió a 1.300 millones de euros, un 9,4% más, con un crecimiento por acción del 13,2%, apoyado por el impacto de las recompras de acciones. Por su parte, el flujo de caja libre (FCF) se situó en 187 millones de euros, frente a los 326 millones de hace un año.

La inversión en capital (CapEx) aumentó hasta los 195 millones de euros, un 44% más que en el mismo periodo de 2024, impulsada principalmente por la inversión en terrenos y los programas de eficiencia.

"2025 se presenta como un año clave para Cellnex. Junto a unos sólidos resultados financieros y operativos, estamos cumpliendo nuestra promesa de aumentar la remuneración al accionista", ha remarcado Marco Patuano, consejero delegado de Cellnex, quien ha recalcado que en la empresa están "plenamente comprometidos" con el cumplimiento de los objetivos fijados en el Capital Markets Day de 2024.

Por otro lado, la empresa ha confirmado sus previsiones para el actual ejercicio, en el que prevé registrar unos ingresos de entre 3.950 y 4.050 millones de euros, un Ebitda ajustado de entre 3.275 y 3.375 millones de euros, un Rlfcf de entre 1.900 y 1.950 millones de euros y un FCF de entre 280 y 380 millones de euros.