Murtra confía en los "fundamentos" de Telefónica frente al "ruido" de los mercados tras la fuerte caída en bolsa

Telefónica abre la puerta a una posible ampliación de capital para financiar operaciones relevantes de consolidación en sus mercados clave.

El nuevo plan estratégico de Telefónica incluye un recorte del dividendo anual a la mitad, quedando en 0,15 euros por acción a partir de 2026.

El presidente Marc Murtra confía en que los inversores reconocerán los fundamentos de la compañía pese a la volatilidad del mercado.

Las acciones de Telefónica han caído un 13,12%, situándose en su nivel más bajo desde febrero de 2024 tras la presentación de su nuevo plan estratégico.

La fuerte caída en bolsa de casi el 13% que han registrado este martes las acciones de Telefónica tras la presentación del nuevo plan estratégico no parecen preocupar a su presidente. Marc Murtra se ha mostrado confiado en que los inversores acabarán reconociendo "los fundamentos" de Telefónica frente al "ruido de los mercados".

Los títulos de Telefónica han cerrado la sesión en los 3,729 euros tras desplomarse un 13,12%. Esta fuerte caída es la mayor que desde que las popularmente conocidas como matildes se hundieran un 14% el 12 de febrero de 2020 en pleno estallido de la Covid-19.

Las acciones de la operadora han perdido la barrera de los cuatro euros y se encuentran actualmente en sus niveles más bajos desde finales de febrero de 2024. Sin embargo, Murtra se ha mostrado convencido de que el mercado acabará entendiendo la estrategia de la compañía.

En este sentido, ha apuntado que en Telefónica creen en los fundamentos de la compañía y en su capacidad para generar valor. Y, por ello, han decidido "priorizarlos" en su plan estratégico frente a unos mercados que entienden que a veces son "muy ruidosos".

"Una vez que los fundamentos funcionen y se desarrollen y demostremos que somos capaces de implementarlos -el plan estratégico-, creemos que el mercado, cuando toque y de la manera que toque, nos seguirá", ha asegurado en un encuentro con la prensa.

Decisiones difíciles

Asimismo, Murtra también ha vinculado esta caída en bolsa a que Transform & Grow es un plan en el que el equipo ejecutivo de Telefónica ha optado por adoptar decisiones que son "difíciles de explicar o difíciles de entender".

La más obvia es el recorte del dividendo, que pasará de los 0,30 euros por acción anuales en los que se encuentra actualmente (pagadero en dos tramos) hasta los 0,15 euros por título con cargo al ejercicio 2026. Es decir, se reducirá a la mitad.

Para los dividendos pagaderos a partir de junio de 2026, la empresa propondrá, en su momento, la adopción de los correspondientes acuerdos societarios oportunos. No obstante, adelanta que el objetivo de remuneración para 2027 y 2028 se basará en un rango de entre el 40% y el 60% del flujo de caja libre (FCF) base para dividendo.

Es probable que también haya afectado a la cotización el hecho de que Telefónica haya admitido que está dispuesta a ampliar capital en caso de que necesite financiación para acometer operaciones "relevantes" de consolidación en cualquiera de sus cuatro mercados clave (España, Alemania, Reino Unido y Brasil).

En la presentación, Murtra ha apuntado a la aversión a tomar decisiones complicadas como uno de los aspectos a mejorar en el grupo. Así, ha incidido no sólo la reticencia a tocar el dividendo, sino también a admitir que hay pérdidas en algunas de las operaciones, y ha lamentado la lentitud pasada a la hora de tomar decisiones y ejecutar algunas medidas.

Frente a esta postura, con el nuevo plan, Telefónica tomará todas las decisiones que sean necesarias para transformar y hacer crecer la compañía, como son el ajuste en la asignación de capital o medidas deahorro, eficiencia y uso de tecnología que tienen como objetivo reducir tanto los gastos (opex) como las inversiones (capex).

Todo ello para cumplir con un plan estratégico que tiene como objetivo convertir a Telefónica en una "operadora europea de referencia mundial con escala rentable".