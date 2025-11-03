OpenAI cierra un alianza estratégica de casi 33.000 millones de euros con Amazon para utilizar la nube de AWS

OpenAI utilizará la computación de AWS para ejecutar todos sus productos, incluida su inteligencia artificial generativa, con el objetivo de desplegar toda la capacidad antes de finales de 2026 y la opción de ampliarla en 2027 y años posteriores.

El acuerdo permitirá a OpenAI acceder de manera inmediata a la infraestructura avanzada de AWS, incluyendo cientos de miles de chips NVIDIA de última generación y la posibilidad de escalar a millones de CPUs.

OpenAI ha firmado una alianza estratégica con Amazon Web Services (AWS) valorada en 38.000 millones de dólares (unos 33.000 millones de euros) y con una duración mínima de siete años.

Nuevo acuerdo de OpenAI con una gran compañía tecnológica. La empresa creadora de ChatGPT acaba de anunciar una "histórica alianza estratégica" con Amazon Web Services (AWS) valorada en 38.000 millones de dólares (unos 33.000 millones de euros al tipo de cambio actual).

En un comunicado, las dos compañías detallan que esta alianza, que tendrá una duración mínima de siete años, permitirá a OpenAI acceder "de manera inmediata" a la infraestructura avanzada de AWS sobre la cual podrá ejecutar todos sus productos, incluida su popular inteligencia artificial (IA) generativa.

En concreto, el acuerdo permite a OpenAI tener acceso a la computación de AWS, que comprende cientos de miles de chips de NVIDIA de última generación, con la capacidad de ampliarse a decenas de millones de CPUs para escalar rápidamente las cargas de trabajo de los agentes

"La propietaria de ChatGPT comenzará a utilizar inmediatamente la computación de AWS como parte de esta alianza, con el objetivo de desplegar toda la capacidad antes de finales de 2026 y la posibilidad de ampliarla aún más en 2027 y años posteriores", detalla.

