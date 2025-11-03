Microsoft enviará chips de IA de Nvidia a Emiratos Árabes Unidos tras la aprobación de exportación de EEUU

Oriente Medio se posiciona como un escenario clave en la competencia global entre Estados Unidos y China por el liderazgo en inteligencia artificial.

Estados Unidos ha autorizado a Microsoft a enviar chips de IA de Nvidia para su uso en Emiratos Árabes Unidos por primera vez, marcando un desarrollo significativo en los planes de expansión de la compañía en Oriente Medio.

Brad Smith, presidente de Microsoft, ha confirmado este lunes que en septiembre, el gigante tecnológico se convirtió en "la primera empresa en recibir una licencia bajo la administración Trump" para enviar chips de IA de Nvidia a los Emiratos Árabes Unidos, según ha informado el Financial Times.

"No se pueden obtener esas licencias de exportación a menos que se cumplan los requisitos impuestos por el gobierno de Estados Unidos", ha remarcado Smith.

La aprobación llega después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, alcanzara un acuerdo en mayo con el presidente de la región, Sheikh Mohamed bin Zayed al-Nahyan, para establecer un campus de centro de datos de IA en Abu Dhabi.

El proyecto planeado por Microsoft había enfrentado previamente obstáculos debido a los controles de exportación del Departamento de Comercio sobre los chips de Nvidia, esenciales para operar sistemas avanzados de IA.

La compañía planea aumentar su inversión en los Emiratos Árabes Unidos de 7.300 millones de dólares en los últimos tres años a más de 7.900 millones de dólares entre 2026 y 2029, de los cuales 5.500 millones se destinarán a gastos de capital para IA e infraestructura en la nube.

El grupo tecnológico estadounidense no ha especificado dónde planea desplegar el último lote de chips de Nvidia.

Cabe destacar que Oriente Medio se ha convertido en un campo de batalla crucial en la lucha de Washington con Pekín por el liderazgo en inteligencia artificial.