El dividendo, la eficiencia, la apuesta por Europa y riesgos "controlados": las palancas de Murtra para la nueva Telefónica

El enfoque del plan incluirá ciberseguridad y tecnología, áreas donde Telefónica ve oportunidades más allá de la conectividad, apoyándose en su experiencia en integración de productos de ciberseguridad.

Telefónica planea reducir su exposición en Hispanoamérica, habiendo anunciado la venta de sus filiales en varios países de la región para reducir deuda y liberar recursos.

El plan estratégico de Telefónica se basará en la eficiencia, disciplina financiera, y una fuerte apuesta por Europa, con posibles movimientos corporativos en España, Alemania y Reino Unido.

Marc Murtra, presidente de Telefónica, presentará el nuevo plan estratégico de la compañía el 4 de noviembre, centrado en crear una Telefónica más grande y europea.

Llegó el día. Este martes 4 de noviembre, Marc Murtra, presidente ejecutivo de Telefónica, presentará el plan estratégico que lleva meses diseñando junto a su equipo y que marcará el camino a seguir en la compañía durante los próximos años. Una hoja de ruta que tiene un objetivo claro: construir una Telefónica más grande y más europea.

Desde que anunció la elaboración de este plan en febrero, poco más de un mes después de asumir la presidencia de la operadora, Murtra ha ido dando pistas sobre cuáles serán, a grandes rasgos, las palancas sobre las que se sustentará su estrategia para Telefónica.

Ambición, simplificación, eficiencia, disciplina financiera de hierro, apuesta por Europa, inversión, consolidación nacional, tecnología, ciberseguridad, riesgos medibles y controlados... Estos son sólo algunos de los términos que ha utilizado Murtra en estos últimos meses para referirse a su plan.

Al mismo tiempo, también se ha especulado con movimientos concretos que podrían tener cabida dentro de esta estrategia: la compra de Vodafone a Zegona en España, de 1&1 en Alemania o de Netomnia en Reino Unido; un recorte del dividendo; una ampliación de capital o un expediente de regulación de empleo (ERE).

Lo más probable es que muchos de estos rumores lo sigan siendo después del 4 de noviembre y que su confirmación o no dependa de la ejecución de la estrategia y de cómo evolucione la situación. Aun así, el Capital Markets Day (CMD, por sus siglas en inglés) seguro que responde a alguna de las preguntas que lleva meses haciéndose el mercado.

El anuncio: el presidente de Telefónica comunicó el pasado 27 de febrero, durante la presentación de los resultados de 2024, su intención de iniciar una "revisión estratégica" del negocio del grupo.

El objetivo es adaptar la compañía al contexto geopolítico y económico internacional , así como a los cambios que se esperan, sobre todo en Europa.

, así como a los cambios que se esperan, sobre todo en Europa. El plan combinará "continuidad, coherencia y respeto" al "muy buen trabajo" llevado a cabo por los profesionales de Telefónica en los últimos años, con nuevas iniciativas.

llevado a cabo por los profesionales de Telefónica en los últimos años, con nuevas iniciativas. Se basará en una "lógica industrial" y mantendrá el foco en "mercados clave y negocios core".

y mantendrá el foco en "mercados clave y negocios core". Creará valor para los accionistas y los grupos de interés, preservará la disciplina financiera y se enfocará en la generación de caja impulsada por la mejora operativa.

Un rol activo en la consolidación: el mismo día que presentó la estrategia, Murtra hizo todo una declaración de intenciones al asegurar que Telefónica no va a ser un mero "observador", sino "parte del cambio" que está por venir.

"Nuestra prioridad será Europa, Europa y Europa ". Tres veces seguidas repitió el nombre del Viejo Continente en la junta de accionistas a la hora de defender su revisión estratégica.

". Tres veces seguidas repitió el nombre del Viejo Continente en la junta de accionistas a la hora de defender su revisión estratégica. La industria europea de las telecomunicaciones está buscando cómo consolidarse, como reflejan la fusión de Vodafone y Three en Reino Unido o la oferta de Orange, Bouygues e Ilial por SFR en Francia.

o la oferta de Orange, Bouygues e Ilial por SFR en Francia. Murtra, al igual que el resto de CEOs del sector, ha abogado por "sanear primero los mercados nacionales" antes de abordar las grandes operaciones europeas que anhela Bruselas.

antes de abordar las grandes operaciones europeas que anhela Bruselas. En esta aspiración será clave los cambios regulatorios que prepara la Comisión Europea: la reforma del reglamento de fusiones y la nueva Ley de Redes Digitales (DNA).

Pero, ¿qué puede comprar Telefónica en Europa?: el mercado ya ha empezado a ser sus apuestas sobre posibles movimientos corporativos que impliquen al grupo.

En España hay dos candidatos: Digi , que ha reiterado en varias ocasiones que no está a la venta, y Vodafone, cuyos actuales dueños, la firma británica Zegona , aseguran tener un proyecto a largo plazo en el país.

hay dos candidatos: , que ha reiterado en varias ocasiones que no está a la venta, y Vodafone, cuyos actuales dueños, la firma británica , aseguran tener un proyecto a largo plazo en el país. En Alemania el foco está en 1&1 . Las dos operadoras rompieron su alianza en el verano de 2023, pero Telefónica estaría decidida a retomar su relación comercial y analiza una posible compra de su rival a largo plazo

el foco está en . Las dos operadoras rompieron su alianza en el verano de 2023, pero Telefónica estaría decidida a retomar su relación comercial y analiza una posible compra de su rival a largo plazo En Reino Unido, la pasada semana se publicó el interés de Virgin Media O2 (VMO2), su filial en el país junto a Liberty Global, en adquirir la empresa de fibra Netomnia.

¿Qué hacemos con Hispam?: pocos cambios se esperan en lo que se refiere a los activos en América Latina, ya que Murtra ha permanecido fiel a los planes para abandonar la región.

En lo que va de año, Telefónica ha anunciado la venta de cinco filiales: Argentina (1.190 millones), Perú (900.000 euros), Uruguay (389 millones), Colombia (368 millones) y Ecuador (329 millones)

(1.190 millones), (900.000 euros), (389 millones), (368 millones) y (329 millones) Además, ha recibido varias ofertas no vinculantes por su filial de Chile , entre ellas las presentadas por Wow y por América Móvil y Entel. También se ha publicado que está negociando con Beyond One la venta de su negocio en México.

, entre ellas las presentadas por Wow y por América Móvil y Entel. También se ha publicado que está negociando con Beyond One la venta de su negocio en En los comunicados relativos a todas estas operaciones, la compañía deja pocas dudas sobre sus intenciones, ya que hace referencia a su intención de "reducir la exposición a Hispanoamérica".

Sus desinversiones en Hispam cerradas hasta la fecha permitirán al grupo reducir su deuda en más de 1.700 millones de euros, dejando un balance más saneado para acometer posibles inversiones

Sin locuras: Murtra ha asegurado que está dispuesto a asumir riesgos, pero ha adelantado que serán "medibles y controlados" y buscarán en todo momento generar retornos a la compañía.

No habrá "grandes operaciones con grandes riesgos" porque esa no es la naturaleza de Telefónica.

En cambio, sí se abordarán "pequeñas operaciones" que podrían tener un perfil de riesgo más elevado, pero que también podrían generar tracción y ser posteriormente escaladas.

¿Y como va a financiar Telefónica todas estas inversiones?: según Murtra, con "buenas soluciones" que no afecten a su deuda.

La más es clara es una reducción del dividendo , que liberará caja para acometer esas posibles inversiones y alineará su política de remuneración con la de sus competidores europeos,

, que liberará caja para acometer esas posibles inversiones y alineará su política de remuneración con la de sus competidores europeos, Otra alternativa es llevar a cabo una ampliación de capital , que, según se ha publicado, contaría con el apoyo de sus principales inversores: Sepi, CriteriaCaixa y Stc.

, que, según se ha publicado, contaría con el apoyo de sus principales inversores: Sepi, CriteriaCaixa y Stc. Vender para invertir . Operaciones como la salida de América Latina podrían ayudar a Telefónica a liberar recursos para dedicarlos a otros fines acordes con la estrategia.

. Operaciones como la salida de América Latina podrían ayudar a Telefónica a liberar recursos para dedicarlos a otros fines acordes con la estrategia. El crecimiento orgánico y la generación de caja seguirán siendo un pilar clave en la estrategia de Telefónica.

Disciplina financiera de hierro: un término que Murtra ha repetido en prácticamente todas sus intervenciones públicas relacionadas con el plan estratégico.

No elevar la deuda y mantener un rating en grado de inversión es un compromiso inquebrantable.

es un compromiso inquebrantable. Seguir avanzando en el proceso de simplificación de la compañía, ya que el volumen de legacy que tienen las grandes telecos les impide aprovechar todas las oportunidades del mercado.

ya que el volumen de legacy que tienen las grandes telecos les impide aprovechar todas las oportunidades del mercado. La posibilidad de un nuevo ajuste de plantilla en España vuelve a sobrevolar la compañía. De momento, ya ha acordado con los sindicatos establecer un marco social común a todas las filiales del grupo en nuestro país.

vuelve a sobrevolar la compañía. De momento, ya ha acordado con los sindicatos establecer un marco social común a todas las filiales del grupo en nuestro país. "Haremos de la eficiencia y la eficacia una ventaja competitiva", ha asegurado.

Ciberseguridad y tecnología: dos ámbitos en los que Murtra ve oportunidades de negocio más allá de la conectividad en la nueva estrategia de Telefónica

La mayor noción de una autonomía estratégica en Europa y el aumento de las inversiones en defensa han convertido la ciberseguridad en un ámbito prioritario .

. Su intención no es "sustituir" a las compañías de Palo Alto o convertirse en un hiperescalador, sino integrar los productos de otros.

o convertirse en un hiperescalador, sino integrar los productos de otros. Para ello, Telefónica se apoyará en la "amplia, larga y profunda experiencia en la integración y gestión de productos de ciberseguridad" de los operadores.

Tras meses de trabajo, Murtra detallará por fin este martes cómo se concretarán todas estas palancas en una nueva estrategia con la que aspira a afianzar la posición de Telefónica como uno de los líderes del sector en Europa.