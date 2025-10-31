Amazon plantea un ERE en España para 1.200 trabajadores de sus oficinas corporativas de Madrid y Barcelona

A nivel global, Amazon anunció una reducción de 14.000 trabajadores en su plantilla corporativa, que cuenta con alrededor de 350.000 empleados.

Los despidos se centrarán en los empleados de Amazon Digital Spain y Amazon Spain Service, sin impactar en las operaciones nacionales de la multinacional.

Amazon ha puesto en marcha un proceso de despido colectivo en España, que afectaría previsiblemente a un máximo de 1.200 trabajadores de sus oficinas corporativas en nuestro país.

Según han informado a Europa Press fuentes conocedoras, la multinacional estadounidense ha abierto en España dos expedientes de reducción de empleo (ERE) en las empresas Amazon Digital Spain, cuyas oficinas se ubican en Madrid, y Amazon Spain Service, localizada en Barcelona.

De esta forma, los afectados de este ajuste de plantilla serán sólo empleados de las oficinas corporativas de ambas ciudades y la medida no tendrá impacto en las operaciones de la multinacional a nivel nacional ni en otras ciudades españolas.

Actualmente, Amazon España cuenta con un total de 28.000 trabajadores. Un dato que incluye tanto a los empleados de sus oficinas centrales como a los que forman parte de las áreas de logística, transporte, Prime Video o cloud, entre otras.

El recorte llegó después de varios años de crecimiento exponencial de la plantilla de Amazon en nuestro país. De hecho, en los últimos cinco años ha incorporado a más de 20.000 trabajadores, lo que sitúa a la empresa entre los diez principales empleadores privados de España.

Recorte global

Hay que recordar que, a nivel global, Amazon anunció el pasado martes una reducción de aproximadamente 14.000 efectivos de su plantilla corporativa, aquellos trabajadores que desempeñan labores administrativas y de oficina. Una cifra inferior a la apuntada este lunes en varios medios, que elevaban hasta unos 30.000 los puestos afectados.

La plantilla global de Amazon se estima en alrededor de 1,5 millones de personas, de los que unos 350.000 desempeñan labores corporativas.

El gigante tecnológico ha llevado a cabo en los últimos años varios procesos de ajuste de plantilla a nivel global, pero hasta ahora ninguno de ellos había afectado a sus actividades en España.

Este último ajuste mundial, comunicado por Beth Galetti, vicepresidenta sénior de Experiencia de Personas y Tecnología en Amazon, pretende mantener una estructura ágil y adecuada, reduciendo la burocracia, eliminando capas y redireccionando recursos para garantizar la inversión en grandes apuestas de la empresa para responder a las necesidades actuales y futuras de los clientes.

Amazon aseguró que tratará de dar apoyo a los afectados, brindando un plazo de 90 días para buscar un nuevo puesto internamente y dando prioridad a los candidatos internos para ayudar al mayor número posible de personas a encontrar nuevos puestos en la propia Amazon.

Un anuncio de este recorte llega en plena presentación de resultados del tercer trimestre, en el que Amazon logró un beneficio neto de 21.187 millones de dólares (18.213 millones de euros), lo que representa una mejora del 38,2% respecto del resultado anotado por la multinacional entre julio y septiembre del año pasado.

La cifra de negocio en el trimestre alcanzó los 180.169 millones de dólares (154.879 millones de euros), un 13,4% más que en el mismo periodo del año pasado.