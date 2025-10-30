OpenAI prepara su salida a bolsa con una posible valoración de hasta un billón de dólares

OpenAI está preparando el terreno para una oferta pública inicial (IPO) histórica que podría valorar a la compañía en hasta 1 billón de dólares (860.7 mil millones de euros), según ha informado Reuters.

Esta operación se convertiría en una de las mayores IPO de la historia. La compañía podría presentar su solicitud ante los reguladores bursátiles de los Estados Unidos tan pronto como la segunda mitad de 2026, con discusiones preliminares sobre una captación de fondos de al menos 60.000 millones de dólares, y potencialmente más, según han detallado fuentes cercanas a la agencia de noticias.

La directora financiera de OpenAI, Sarah Friar, ha comunicado a asociados que la empresa apunta a un listado en bolsa en 2027, aunque las conversaciones se encuentran en etapas iniciales y los planes podrían variar según el crecimiento del negocio y las condiciones del mercado.

Este anuncio coincide con una etapa de transformación para OpenAI, que recientemente completó una profunda reestructuración iniciada en 2024 y que la convirtió en una compañía con un modelo de negocio más enfocado en el lucro.

El proceso no estuvo exento de tensiones. Elon Musk, cofundador de OpenAI y hoy creador de una empresa competidora, presentó una demanda para frenar el cambio, argumentando que contradecía los principios originales de la organización, e incluso intentó adquirir la entidad sin fines de lucro que la controla.

Además, antiguos empleados y miembros del consejo de esa organización pidieron la intervención de las autoridades para detener la transición.

Tras un año de intensas negociaciones con Microsoft –su principal respaldo financiero– y concesiones a reguladores estatales, como la fiscal general de Delaware, Kathy Jennings, quien lo describió como "una negociación larga e intensiva", OpenAI selló el acuerdo esta semana.