Indra une sus capacidades de ciberseguridad y ciberdefensa y su IA soberana en IndraMind, una filial con 300M de ingresos

IndraMind busca impulsar la soberanía tecnológica de España y Europa, destacándose como la primera iniciativa en desarrollar inteligencia artificial soberana en un entorno ciberresiliente.

IndraMind cuenta con una plantilla de 3,000 profesionales y un volumen de facturación de 300 millones de euros anuales.

Indra ha llevado a cabo este jueves el lanzamiento oficial de IndraMind, una nueva unidad de negocio que aglutinará todas las capacidades y tecnologías de ciberseguridad y ciberdefensa del grupo, su actividad de arquitectura de software y desarrollo avanzado (la que era hasta ahora Paradigma) y la nueva plataforma de inteligencia artificial (IA) avanzada que lleva el mismo nombre.

La unidad de negocio, que estará al mismo nivel que el resto de filiales del grupo (Defensa y Seguridad, ATM, Minsait y Movilidad), comenzó a operar el pasado mes de junio. Cuenta con una plantilla de alrededor de 3.000 profesionales "altamente cualificados" y un volumen de facturación anual de unos 300 millones de euros.

En el acto de presentación, la compañía ha destacado que IndraMind no nace de cero, sino que se construye sobre "más de dos décadas de conocimiento, experiencia y capacidades" en materia de ciberseguridad, gestión de la guerra electrónica, inteligencia artificial (IA), plataformas autónomas (drones y submarinos), gestión masiva de datos y sistemas de mando y control.

A toda esos productos se suma una nueva plataforma tecnológica, que lleva también por nombre IndraMind, y a través de la cual la compañía aspira a ofrecer soluciones de software impulsadas por inteligencia artificial avanzada que ayuden a potenciar la toma de decisiones y garanticen la fiabilidad de operaciones de misión crítica.

La plataforma utiliza propiedad intelectual propia o modelos de código abierto que estén adaptados para cumplir con las exigencias de certificación en seguridad y defensa. De hecho, nace con la vocación de incluir tecnología externa y traccionar startups o empresas de tamaño y medio que, de otra manera, no podrían aportar su tecnología en soluciones de mayor contenido.

Uso dual

Toda la oferta de mercado de esta nueva unidad es dual, es decir, que tiene uso tanto civil como militar, y está dirigida a gobiernos, instituciones y grandes corporaciones. De hecho, el objetivo de la compañía es que en el futuro el negocio esté repartido a partes iguales entre ambos ámbitos.

De cara al futuro, IndraMind apostará por seguir creciendo orgánicamente, pero también está abierta a incorporar capacidades externas. De hecho, está siempre atenta al mercado para identificar aquellas que puedan ser de interés y que se pueden incorporar de diferentes formas, incluyendo alianzas o compras parciales.

José Vicente de los Mozos, consejero delegado de Indra Group, ha explicado que en los últimos meses el grupo ha consolidado el posicionamiento comercial de esta nueva línea de negocio, alineado con tres tendencias clave del mercado de seguridad y defensa: "superioridad cognitiva –inteligencia y decisión–, operaciones autónomas y resiliencia y ciber".

A este respecto, Indra destaca que es la primera iniciativa tecnológica española que desarrolla inteligencia artificial soberana en un entorno ciberresiliente. Además, añade que no hay ninguno actor del mercado que aglutine en una única plataforma con soluciones que respondan a estas tres tendencias, ya que compañías como Pallantir sólo abordan una de ellas.

“IndraMind es la respuesta que damos ante una nueva situación, utilizando nuestro conocimiento para, desde la innovación, impulsar la soberanía tecnológica de España y Europa”, ha destacado Ángel Escribano, presidente ejecutivo de Indra Group.

Por su parte, Ignacio Martínez, director de IndraMind, ha definido esta nueva tecnología como "un cerebro digital que permite a los sistemas pensar, decidir y anticiparse y, además, imprime velocidad en la ejecución de las operaciones". "La IA y el software avanzado están transformando el mercado de la seguridad y defensa. IndraMind se posiciona como un especialista único en el mercado porque integra toda la cadena de valor con productos propios de nueva generación", ha recalcado.