Indra gana 291 millones hasta septiembre, un 58% más, gracias al impulso de su negocio de defensa y tráfico aéreo

El Ebitda de Indra ascendió a 405 millones de euros, un 9,7% más que el año anterior, con un margen sobre ingresos del 11,2%.

La contratación neta de Indra creció un 20,2%, alcanzando los 4.449 millones de euros, mientras que su cartera de pedidos aumentó un 34,9%, sumando 9.512 millones de euros.

Los ingresos de Indra alcanzaron los 3.611 millones de euros, lo que representa un aumento del 6,2% en términos reportados y un 8% en moneda local, impulsados por las divisiones de defensa y tráfico aéreo.

Indra reporta un beneficio neto de 291 millones de euros en los primeros nueve meses de 2025, un incremento del 57,9% respecto al mismo periodo del año anterior.

Indra ha cerrado los nueve primeros meses de 2025 con un beneficio neto de 291 millones de euros, un 57,9% más que los 184 millones de euros que ganó hace un año. Unos resultados que reflejan el buen comportamiento de todos sus divisiones y, en especial, las de defensa y tráfico aéreo.

Según recogen las cuentas remitidas este jueves por la compañía a la Comisión Nacional de los Mercados de Valores (CNMV), el aumento del beneficio neto en el periodo comprendido entre enero y septiembre es consecuencia tanto de la mejora operativa como del impacto puntual en los resultados financieros derivado del aumento en la valoración de la participación en TESS Defense.

Por otro lado, Indra indica que en el periodo comprendido entre enero y septiembre registró unos ingresos de 3.611 millones de euros, un 6,2% más en términos reportados y un 8% más en moneda local.

En esta misma línea, la contratación neta de la compañía de tecnología y defensa se incrementó un 20,2% (22,2% en moneda local), hasta los 4.449 millones de euros, mientras que la cartera de pedidos creció un 34,9% (36,4% en moneda local), hasta situarse en los 9.512 millones de euros.

A este respecto, la compañía aclara que, del total de la cartera de pedidos, 1.476 millones de euros corresponden a la consolidación de TESS Defense en sus cuentas. Excluyendo este impacto, esta partida habría aumentado un 14% respecto al mismo periodo de 2024.

Por su parte, el resultado bruto de explotación (Ebitda) de la compañía ascendió a 405 millones de euros, un 9,7% más que los 369 millones de euros de hace un año, lo que situó el margen de Ebitda respecto a los ingresos en el 11,2%, tres décimas más que hace un año.

En esta línea, el Ebit reportado alcanzó los 319 millones de euros en los nueve primeros meses del ejercicio 2025, un 9,6% más que los 291 millones de euros del mismo periodo de 2024. Esto equivale a un margen Ebit del 8,8%, tres décimas más en comparación con el registrado hace un año.

Divisiones

Por otro lado, Indra detalla todas las divisiones del grupo crecieron en ingresos en los nueve primeros meses del año, con el negocio de tráfico aéreo (ATM) a la cabeza, donde se incrementaron un 16%. A continuación se situaron Defensa con un aumento del 14%, Minsait con un 3% y Movilidad, con un 1%.

En el caso de la contratación, en defensa aumentó un 47%, principalmente impulsada por el Eurofighter, la modernización de los submarinos S-80 para la Armada Española, el contrato de radares en Alemania, el proyecto de radares Lanza en Omán y la contribución inorgánica de Deimos. La de tráfico aéreo creció un 57%, mientras que la de movilidad subió un 10% y la de Minsait un 7%.

A este respecto, la compañía también añade que, tras la adjudicación de la financiación de los PEM (Programas Especiales de Modernización), los programas lanzados por el Gobierno de España, espera superar los 10.000 millones de euros de cartera en Defensa durante el ejercicio 2026

En cuanto al tercer trimestre, Indra obtuvo un beneficio neto de 77 millones de euros, un 9,3% más que hace un año. En esta línea, sus ingresos alcanzaron los 1.162 millones de euros, un 6% más en términos reportados y un 7,6% más en moneda local, mientras que la contratación neta se incrementó un 26% (27,8% en moneda local), hasta los 1.287 millones de euros,

Estrategia

Ángel Escribano, presidente ejecutivo de Indra Group, ha puesto de relieve "la solidez de los resultados" y la "apuesta clara" de la compañía por anticiparse a las necesidades de los sectores de defensa y tecnología "ya se traducen en un crecimiento de empleo del 7% en España".

Por su parte, José Vicente de los Mozos, consejero delegado, ha resaltado "el avance de todas las unidades de negocio, en especial de aeroespacial y defensa". "Además, la aceleración de nuestro plan industrial, con la expansión de nuestra huella productiva y tecnológica, nos prepara para liderar la entrega de los programas especiales de modernización, para los que ya estamos movilizando a todo el ecosistema industrial nacional", ha agregado.

Por otro lado, Indra ha anunciado la convocatoria de un Capital Markets Day (CMD por sus siglas en inglés) en el segundo trimestre de 2026 para presentar, "un año antes de lo previsto", la segunda fase del Plan Estratégico Leading the Future-Scale Up, tras dar por completada la primera.

Tras la publicación de estos resultados, Indra ha reiterado todos los objetivos financieros de 2025, sin incluir las adquisiciones de Tess Defense ni de Hispasat. En concreto, prevé cerrar el año con unos ingresos superiores a los 5.200 millones de euros y un Ebit de más de 490 millones de euros. Por su parte, el flujo de caja estará por encima de los 300 millones de euros.

Asimismo, la empresa informa de que la deuda neta se ha elevado hasta los 114 millones de euros a cierre de septiembre de 2025, frente a los 70 millones de euros que había en el mismo mes de 2024. Por su parte, el flujo de caja libre se situó en 57 millones de euros, un 38,9% menos que los 94 millones de euros de hace un año.