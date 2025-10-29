La capitalización de mercado de Nvidia aumentó en 1 billón de dólares en solo tres meses, desde que alcanzó los 4 billones.

Este logro se debe al impulso de sus acciones gracias a las fuertes ventas de sus sistemas de inteligencia artificial.

Nvidia se convierte en la primera empresa del mundo en alcanzar los 5 billones de dólares de capitalización bursátil.

Nvidia se ha convertido en la primera empresa del mundo en alcanzar los 5 billones de dólares de capitalización después de que sus acciones se vieran impulsadas por las fuertes ventas de sus sistemas de inteligencia artificial.

La compañía sube un 5% en la apertura de Wall Street de este miércoles.

Este hito bursátil se produce apenas tres meses después de que Nvidia se convirtiera en la primera empresa cotizada en alcanzar una capitalización de mercado de 4 billones de dólares.

