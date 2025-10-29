Masorange y los sindicatos alcanzan un preacuerdo para establecer un único convenio colectivo para todo el grupo

El convenio también contempla dos días de teletrabajo, extensión del seguro médico, pago de tráfico telefónico y adscripción a planes de pensiones, universalizando estas condiciones para toda la plantilla.

El preacuerdo incluye la reducción de la jornada laboral a 1.700 horas anuales y un aumento del salario fijo, beneficiando a cerca de 5.000 trabajadores del grupo.

Masorange y los sindicatos Fetico y UGT han alcanzado un preacuerdo para establecer un único convenio colectivo para todos los empleados del grupo fusionado de Orange y MásMóvil.

Masorange y los sindicatos han alcanzado un preacuerdo para establecer un nuevo convenio colectivo común para todos los empleados del grupo surgido de la fusión de Orange y MásMóvil. Un texto que revisa al alza las condiciones de toda la plantilla con medidas como la reducción de la jornada laboral anual o el aumento de salario fijo.

En concreto, el preacuerdo del Primer Convenio Colectivo de Masorange, que engloba a las plantillas de Orange, Euskaltel, R Cable, Telecable y Grupo MásMóvil, fue firmado este martes por la dirección de la empresa y los sindicatos Fetico y UGT, que cuentan cada uno con cuatro representantes en la mesa de negociación.

Por su parte, CCOO, que tiene cinco representantes, ha preferido no firmar el preacuerdo hasta revisar el redactado completo del texto y poder hacer así una valoración definitiva del nuevo convenio. No obstante, admite que la propuesta de la empresa mantiene muchas de sus reivindicaciones iniciales.

En un comunicado, Fetico califica el preacuerdo como "un avance importante que busca poner fin a las disparidades laborales entre los trabajadores de las diferentes empresas tras la fusión". En concreto, incide en que equipara las condiciones para más de 1.400 personas procedentes de las plantillas de MásMóvil, Euskaltel y R Telecable.

De hecho, destaca que con esta propuesta "todos ganan y nadie pierde", ya que todos los trabajadores mantienen los beneficios asociados a cada empresa de las 15 que conforman el grupo Masorange y suman ventajas adicionales, bien sea en materia de jornada, salario o conciliación.

Beneficios

El principal logro de este pacto de mínimos, según los sindicatos, es que la empresa ha aceptado implantar la jornada laboral de 1.700 horas anuales para todo el grupo, lo que reduce las horas efectivas de trabajo a cerca de 5.000 trabajadores del grupo.

"Esta medida representa un hecho notable para el sector de las telecomunicaciones, colocándose como una de las más avanzadas del país y superando incluso la propuesta del Ministerio de Trabajo en su reciente proyecto legislativo", inciden desde Fetico.

El sindicato también resalta que este primer acuerdo decide aumentar el salario fijo, pasando parte de la retribución variable a un monto establecido, lo que beneficia principalmente a los trabajadores con salarios más bajos.

Asimismo, el borrador del convenio incluye para todos los trabajadores dos días de teletrabajo, la extensión del seguro médico, el pago de tráfico telefónico y la adscripción a planes de pensiones.

Se trata de condiciones que, en general, ya disfrutaba la mayoría de la plantilla (alrededor del 70% de los trabajadores) y que, por cohesión, son ahora universales para todos los empleados de Masorange.

"Hemos demostrado que, desde el diálogo, la negociación rigurosa y la firmeza en los objetivos, se alcanzan acuerdos que mejoran la vida de las personas. Este convenio da estabilidad, cohesión y un futuro común a toda la plantilla", concluye Antonio Pérez, secretario general de Fetico.