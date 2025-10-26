Telefónica Tech cubre a 15.000 autónomos y micropymes con su servicio de ciberseguridad y bloquea 180.000 amenazas

El servicio desarrollado por Telefónica Tech para proteger la ciberseguridad de autónomos y micropymes ha alcanzado casi 15.000 usuarios en los primeros seis meses transcurridos desde su lanzamiento. Un periodo en el que esta herramienta ha bloqueado más de 180.000 amenazas recibidas por estas empresas.

La unidad de negocios digitales de Telefónica lanzó a finales de 2024 Tu Empresa Segura Lite, un nuevo servicio que tenía como objetivo ofrecer "protección avanzada" de dispositivos y datos a autónomos y compañías de hasta tres empleados, así como formación en ciberseguridad para sus empleados.

Según datos proporcionados a EL ESPAÑOL-Invertia por la filial de la operadora de telecomunicaciones, a finales de junio, poco más de seis meses desde su puesta en el mercado, este servicio de ciberseguridad ya protegía a casi 14.900 clientes.

En concreto, de esta cifra de usuarios, más de 8.800 son autónomos, mientras que los 6.000 restantes entrarían en la categoría de microempresas.

La mayoría de los autónomos protegidos proceden de los sectores de comercio, reparaciones y transporte; otros servicios personales y de ocio y construcción y actividades inmobiliarias. En el caso de las microempresas, operan principalmente en los negocios de comercio y reparaciones y construcción y actividades inmobiliarias.

Amenazas

Por otro lado, Telefónica Tech informa de que desde el lanzamiento del servicio ya ha bloqueado más de 180.000 amenazas. Si se tienen en cuenta únicamente los autónomos y las micropymes que han sufrido ataques, la media ha sido de 37 amenazas por cliente.

La operadora remarca que este servicio se diseñó para cubrir las necesidades específicas de seguridad del puesto de trabajo de las empresas de menor tamaño, con el objetivo de ayudarlas a proteger sus datos y reforzar su resiliencia en un contexto de ciberamenazas globales crecientes.

De hecho, Telefónica Tech recuerda que el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) gestionó más de 97.300 incidentes de ciberseguridad en 2024. Y destaca que casi un tercio de ellos (31.540 incidentes) tuvo como objetivo a las empresas, independientemente de su tamaño.

"Subestimar el riesgo de sufrir un ciberataque porque la empresa sea pequeña es uno de los grandes (y más frecuentes) errores", remarca Alexis Hostos, responsable de pymes y B2C de Telefónica Tech.

Un trabajador utilizando un ordenador desde la mesa de su casa. Telefónica Tech

Por ello, explica Hostos, desde el grupo de telecomunicaciones decidieron hace casi un año poner a disposición de autónomos y empleados de microempresas un servicio de protección que les ayudara a "prevenir y detectar proactivamente cualquier posible incidente que pueda poner en riesgo la reputación y resiliencia de los negocios".

Entre otras herramientas, proporciona defensa contra virus, troyanos, ransomware (malware que bloquea o cifra la información del usuario para pedir dinero a cambio de recuperarla) y sitios web no seguros, así como detección y bloqueo de amenazas avanzadas en tiempo real.

A esto se suma, además, la prevención de ataques por navegación web y protección de la privacidad del usuario, el filtrado de correos electrónicos no deseados y la protección contra phishing y otros tipos de fraude.

Por otro lado, también incluye formación en ciberseguridad para capacitar a los empleados sobre la importancia de la ciberseguridad en el entorno laboral y la necesidad de "aplicar buenas prácticas para mantener la integridad de la información". Con este fin se les proporciona un portal de concienciación en ciberseguridad con cursos prácticos sobre seguridad de la información.