Masorange facturó 5.664 millones de euros hasta septiembre, un 3,7% más, y elevó un 8% su resultado bruto

Masorange invirtió 861 millones de euros en los primeros nueve meses de 2025, destinando recursos a infraestructuras de 5G y fibra óptica.

La facturación por venta de equipos de Masorange creció un 18,1% hasta los 841 millones de euros, mientras que los ingresos mayoristas subieron un 5,8%.

Masorange logró ingresos de 5.664 millones de euros hasta septiembre de 2025, un incremento del 3,7% respecto al año anterior.

Masorange ha cerrado los nueve primeros meses de 2025 con unos ingresos totales de 5.664 millones de euros, un 3,7% más en comparación con en el mismo periodo del año anterior. Además, la operadora ha elevado un 8% su resultado bruto de explotación (Ebitda), hasta los 2.195 millones de euros.

Así se recoge en los resultados publicados este jueves por la compañía, que destaca que continúa registrando un "sólido crecimiento comercial y financiero", así como "desarrollando con éxito su proceso de transformación en una empresa TechCo".

Por áreas de negocio, los ingresos por servicios minoristas de Masorange aumentaron un 1,1% en el periodo comprendido entre enero y septiembre de 2025, hasta alcanzar los 4.375 millones de euros.

Por su parte, la facturación por la venta de equipos se disparó un 18,1%, hasta los 841 millones de euros, mientras que los ingresos mayoristas se elevaron un 5,8%, hasta los 448 millones de euros.

En el tercer trimestre del año, la compañía surgida de la fusión de Orange y MásMóvil facturó un total de 1.887 millones de euros, un 1,7% más que en el mismo periodo de 2024, pese a la caída de las ventas en su negocio minorista.

En concreto, los ingresos obtenidos por los servicios retail bajaron un 0,4%, hasta los 1.437 millones de euros. Por el contrario, el negocio de venta de equipos creció un 14,4%, hasta los 277 millones de euros, mientras que la facturación mayorista subió un 2,1%, hasta los 173 millones de euros.

Asimismo, el mayor operador de telecomunicaciones del mercado español informa de que su resultado bruto de explotación (Ebitda) creció por sexto trimestre consecutivo y alcanzó los 2.195 millones de euros en el conjunto de los nueve primeros meses de 2025, un 8% más que hace un año. En esta línea, añadió que el margen de Ebitda continuó aumentando en el periodo comprendido entre enero y septiembre, hasta alcanzar casi el 39%.

Caja e inversiones

Por su parte, la capacidad de generación de caja operativa de Masorange se ha acelerado "de forma significativa" hasta alcanzar los 1.407 millones de euros, un 11% más que el año anterior.

Asimismo, la operadora informa de que en los nueve primeros meses del año ha invertido un total de 861 millones de euros, lo que representa más de un 15% de los ingresos totales de la compañía y supone un 10% más que en el mismo periodo del año anterior.

Esta inversión se ha destinado a nuevos despliegues de infraestructuras de 5G y fibra óptica hasta el hogar (FTTH), al impulso de su transformación en una "TechCo" con origen “Telco” y a su apuesta por la innovación en servicios, IA, stack propio de IT, data, cloud o analítica avanzada.

Respecto a las sinergias previstas con la fusión, Masorange afirma que ya se encuentra en proceso de obtener los aproximadamente 500 millones de euros de ahorros esperados "de forma acelerada". 259 millones de euros ya se han logrado en los 9 primeros meses sobre el objetivo de 300 millones de euros para el conjunto del año 2025.