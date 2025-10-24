Masorange se baja del tren de la consolidación y se enfoca en reducir deuda: "No analizamos ninguna gran operación"

Masorange apoya la consolidación del sector, pero no planea grandes adquisiciones actualmente, enfocándose en iniciativas de bajo gasto de capital como su nueva plataforma de publicidad.

La empresa cerró septiembre con una deuda de 4,3 veces su Ebitda y busca reducirla utilizando los ingresos de su filial de fibra con Vodafone.

Masorange, liderada por Meinrad Spenger, ha decidido no participar en el proceso de consolidación europea en telecomunicaciones, priorizando la reducción de su deuda.

Masorange no tiene intención de participar en el proceso de consolidación que se avecina en Europa. Su consejero delegado, Meinrad Spenger, ha asegurado este jueves que la operadora no está en estos momentos analizando ninguna gran operación, pero sí ha apoyado movimientos corporativos que permitan reducir el elevado número de telecos que hay en España.

En la conferencia con analistas correspondientes a los resultados de los nueve primeros meses de 2025, Spenger ha justificado su decisión en que la prioridad de Masorange actualmente es la reducción de su nivel de endeudamiento, que cerró septiembre con una ratio de 4,3 veces el Ebitda.

"Somos muy muy prudentes con nuestra política financiera. Por lo tanto, no estamos planeando ningún acuerdo importante en este momento, ya que sabemos que estamos en un proceso de desapalancamiento", ha incidido el directivo.

En este sentido, ha remarcado que las iniciativas internas de negocio que está desarrollando el grupo, como su nueva plataforma de publicidad o su nueva división especializada en el desarrollo de soluciones y herramientas tecnológicas, "no son intensivas en gasto de capital".

"No tenéis que preocuparos por nuestro perfil financiero. Estamos abiertos a mirar oportunidades, pero no tenemos en análisis ninguna gran operación", ha indicado Spenger a los analistas.

Consolidación del sector

Los comentarios de Spenger llegan en un momento en el que se están viendo los primeros movimientos destinados a avanzar en la consolidación de la industria de las telecomunicaciones europea. Y en el que, también, existen numerosos rumores sobre posibles fusiones y/o adquisiciones en distintos países, incluido España.

De hecho, en plenas especulaciones sobre una posible compra de Vodafone España por parte de Telefónica, se llegó a publicar que la compañía presidida por Marc Murtra había mantenido conversaciones informales con Masorange para repartirse la operadora propiedad de Zegona.

Pese a que en este momento la joint venture surgida de la fusión de Orange y MásMóvil no se plantea una operación de esta envergadura, la compañía sí se muestra, en general, a favor de movimientos de consolidación tanto en el Viejo Continente como en nuestro país, "sea o no relevante".

"Tenemos un mercado bastante fragmentado no sólo en Europa. Tenemos ocho operadoras con ofertas convergentes que facturan más de 100 millones de euros en nuestro país. Y tenemos más de 100 pequeños operadores rurales", ha remarcado.

En este contexto, ha señalado que es posible que haya una consolidación entre operadores, pero también en sectores relacionados. Y en Masorange, ha asegurado, apoyan estos movimientos porque consideran que crean un "impacto positivo para la sociedad y los clientes".

De hecho, ha afirmado que gracias a los beneficios derivados de la fusión de Orange y MásMóvil les ha permitido tener "los clientes más satisfechos del mercado" y ser capaces de "mejorar significativamente la calidad del servicio".

Reguladores

Preguntado por cómo creen que reaccionarían los reguladores ante una propuesta de fusión de Telefónica y Vodafone, Spenger ha rehusado hacer esta valoración sobre rumores o hipótesis, pero sí ha admitido que cualquier acuerdo importante que se cierre en Europa necesitará "paciencia y persistencia".

Así ocurrió durante el proceso de fusión de Orange y MásMóvil. No obstante, también ha añadido que se completó ya hace 18 meses y que los remedies acordados con la Comisión Europea para lograr luz verde a la operación no han sido aún utilizados por su beneficiario, Digi.

"Esto demuestra la relativa importancia de los remedies en un sector tan competitivo como el nuestro, en el que hay muchos actores", ha recalcado el presidente de Masorange.

Además, ha recordado que el desenlace de cualquier movimiento de consolidación dependerá de cómo sea el nuevo reglamento de fusiones que está preparando actualmente Bruselas.

Orange Group

Sobre la consolidación del mercado español también ha hablado este jueves Christel Heydemann, consejera delegada de Orange Group. La directiva ha señalado que, en su opinión, una concentración del sector en España, un mercado que ha calificado como "muy competitivo", vendrá primero de "los actores más pequeños del mercado".

Lo que sí ha descartado es que toda la especulación acerca del mercado español o del futuro accionarial de Masorange tenga impacto en sus conversaciones con los fondos propietarios del otro 50% de la operadora.

"Nosotros miramos la valoración de Masorange desde una perspectiva, diría yo, independiente. Y, por supuesto, trabajamos activamente para mejorar nuestra posición en el mercado español", ha incidido.

Respecto a ese futuro accionarial, Heydemann ha remarcado que los socios están "completamente alineados" con lo que se establece en el acuerdo de fusión de Orange y MásMóvil y ha recordado que este recoge que una salida a bolsa de la joint venture no puede activarse hasta abril de 2026.

No obstante, ha vuelto a insistir en que el grupo francés está analizando distintas alternativas y en que, en este momento, "todas las opciones están abiertas". "Por lo tanto, no hay un calendario específico y, le aseguro, no tenemos ninguna prisa para llegar a un acuerdo", ha incidido.