Telefónica y Vodafone se reparten un contrato del Canal de Isabel II para suministrar contadores por 30 millones

Telefónica y Vodafone España se han repartido un nuevo contrato del Canal de Isabel II para modernizar la red de contadores de la Comunidad de Madrid. En concreto, las dos operadoras suministrarán más de 35.000 contadores inteligentes y los servicios de conectividad asociados por algo más de 30 millones de euros.

Este contrato se enmarca en el Plan para la digitalización del ciclo urbano del agua en el que lleva varios años trabajando el Canal de Isabel II y que tiene como objetivo dotar de telelectura a todos sus clientes aprovechando la tecnología de Internet de las Cosas (IoT).

La empresa pública madrileña lanzó esta licitación en noviembre de 2024 con el fin de seleccionar a las compañías que se encargarán del suministro de 35.126 contadores de agua con sensor de presión y comunicación NB-IoT (Calibres 40, 50, 65, 80, 100, 150 y 200 mm), así como de los servicios de telecomunicaciones para su telelectura automática.

Once meses después, la empresa ha adjudicado este proyecto a dos compañías de telecomunicaciones, Telefónica y Vodafone España, por un importe total de 30.680.945,06 euros (IVA incluido), lo que supone alrededor de un 9,9% menos en comparación con los 34.055.353,81 euros del presupuesto base de licitación.

Los contratos relativos a los nueve lotes en los que se ha dividido este proyecto tendrán una duración de cinco años a contar desde la fecha de formalización de los mismos.

El grueso del proyecto ha ido a parar a manos de Telefónica, ya que se ha adjudicado siete de los nueve lotes licitados. En total, la operadora percibirá por la prestación de este servicio 25.055.715,56 euros, lo que supone más del 80% del total.

En concreto, Telefónica se ha adjudicado el suministro de todos los contadores de los calibres 40 mm (lotes 1 y 2), 80 mm y 100 (lote 7), 105 y 200 mm (lote 8) y 250 y 300 mm (lote 9). También la mitad de los de calibre 50 mm y 65 mm, que se corresponden con los lotes 3 y 5.

Por su parte, Vodafone se ha llevado dos lotes, uno para suministrar contadores de calibre 50 mm (lote 4) y otro para los de calibre 60 mm (lote 6), por un importe conjunto de 5.625.229,5 euros.

Este resultado implica que Telefónica se ha adjudicado el máximo de los lotes que podía llevarse, ya que en el caso de los 40 mm, 50 mm y 60 mm cada operador sólo podía llevarse uno de los dos que salieron a licitación. No obstante, Telefónica se ha adjudicado los dos de 40 mm al ser la única empresa en presentar oferta.

Además de los dos lotes que se ha adjudicado, Vodafone también realizó propuestas para los lotes 3,5 y 7. En el caso de Orange, la compañía se ha ido de vacío al no hacerse con ninguno de los seis lotes por los que pujó.

No obstante, las tres grandes operadoras ya trabajan actualmente con el Canal de Isabel II en su estrategia de digitalización del ciclo del agua, ya que han resultado adjudicatarias de distintos contratos en licitaciones anteriores.

Canal de Isabel II remarca que, como empresa pública responsable del ciclo integral del agua en la Comunidad de Madrid, está inmersa en un "gran proyecto de renovación de su parque de contadores" que permitirá la implantación de la telelectura en el 100% de los usuarios, que dan servicio a más de 6 millones de madrileños.

Así, asegura que la medición de los consumos de agua en casi tiempo real gracias a los datos horarios aportados por telelectura es "básica" para la digitalización del ciclo urbano del agua y reportará "grandes beneficios para la gestión hídrica y para los ciudadanos".

En el caso de los contratos adjudicados en esta licitación, detalla que sus objetivos van ligados de forma directa al PERTE de Digitalización del ciclo del agua y en particular del Componente C5.I3, relativo a la "transición digital en el sector del agua". De hecho, este proyecto está financiado con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

"La instalación de estos equipos de comunicación permitirá disponer de una lectura horaria de estos contadores, lo que va a suponer disponer de información detallada del consumo realizado de los clientes y la presión existente en el punto de suministro", subraya.

En este sentido, añade que esto servirá para proporcionar nuevos servicios relacionados con el consumo de los clientes, avisarles ante desviaciones significativas de este en un tiempo mucho menor de lo que se viene haciendo hasta ahora e incluso poder ofrecer una periodicidad de facturación en función de sus necesidades particulares.

Asimismo, considera que esta información constituye una "herramienta muy importante como ayuda a la gestión de la demanda y explotación de la red de distribución, contribuyendo a la realización de balances hídricos más precisos e incluso a la mejora de los modelos hidráulicos utilizados en la empresa".