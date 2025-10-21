Giro estratégico de Telefónica en Alemania: un nuevo CEO y negociaciones para comprar su rival 1&1 y crecer en el país

Las acciones de 1&1 aumentaron un 12,11% en la Bolsa de Frankfurt tras el anuncio de las negociaciones con Telefónica.

El presidente de Telefónica, Marc Murtra, ha destacado la importancia de las consolidaciones intramercado para fortalecer la empresa en Europa.

Telefónica busca fortalecer su posición en Alemania con la posible adquisición de 1&1 y la búsqueda de un nuevo CEO para su filial alemana.

Telefónica comienza a prepararse para la nueva ola de consolidación que se prevé tenga lugar en varios mercados europeos de telecomunicaciones. Uno de ellos es Alemania, donde la compañía presidida por Marc Murtra está buscando nuevo consejero delegado y mantiene negociaciones para una posible compra de su rival 1&1.

El diario alemán Handelsblatt publicó este lunes que Telefónica Deutschland (que opera con la marca comercial O2) ha iniciado conversaciones para recuperar como cliente a la operadora propiedad de United Internet y con vistas a una posible adquisición de 1&1 a largo plazo.

De confirmarse, la operación encajaría en las líneas maestras que, según ha adelantado Murtra, guiarán el nuevo plan estratégico que Telefónica presentará el próximo 4 de noviembre.

El presidente del grupo ha repetido en los últimos meses que Telefónica buscará impulsar "consolidaciones intramercado económicamente rentables" en los mercados europeos, lo que ha abierto la puerta a rumores sobre operaciones de compra en los tres países en los que está presente: España, Alemania y Reino Unido.

Una fusión de Telefónica y 1&1 también iría en línea con una de las reivindicaciones históricas de las grandes empresas de telecomunicaciones del Viejo Continente, como es reducir de cuatro a tres el número de operadoras con red móvil propia en cada país.

En el caso de Alemania, hay actualmente cuatro grandes compañías de telefonía móvil. El líder del mercado es Deutsche Telekom, con una cuota que ronda el 45%, seguida de O2, con alrededor de un 28%. En tercer lugar, se sitúa la filial alemana de Vodafone con un 19%, mientras que 1&1 tiene alrededor de un 8%.

Precisamente, la semana pasada se anunció un movimiento similar en Francia. Orange, Bouygues y Free-iliad lanzaron una oferta para comprar por 17.000 millones de euros SFR, el cuarto operador del país. De momento, la oferta ha sido rechazada por Altice, la propietaria de la compañía, pero sus rivales no desisten y esperan poder negociar con ella.

1&1 y Telefónica

Una posible compra de 1&1 por parte de Telefónica Deutschland supondría el cierre de una relación comercial entre las dos compañías que comenzó en 2014 y que a lo largo de estos más de diez años ha tenido sus más y sus menos.

Cuando la filial alemana de Telefónica compró en 2014 E-Plus, una de las condiciones que puso la Comisión Europea para autorizar la operación fue que cerrara un acuerdo mayorista con 1&1 para que utilizara la red móvil de la empresa fusionada para ofrecer servicios a sus clientes.

Años después, las dos compañías se enfrentaron por las tarifas que Telefónica cobraba a 1&1 y la calidad del servicio. Este conflicto acabó en un proceso de arbitraje que se decantó a favor del grupo español.

Pese a este enfrentamiento, acordaron ampliar la duración del acuerdo hasta el 30 de junio de 2025, lo que permitía a Telefónica mantener importantes ingresos mayoristas y a 1&1 garantizar la cobertura a sus clientes mientras desplegaba su red propia.

Sin embargo, la relación se volvió a torcer en el verano de 2023, cuando United Group anunció su intención de migrar progresivamente a todos sus clientes a la red de Vodafone. No obstante, esto no afectó a la vigencia de su acuerdo con Telefónica.

La noticia provocó una fuerte caída de Telefónica Deutschland en bolsa ese día. Meses después, el grupo español decidió recomprar la parte de su filial alemana que no poseía y, posteriormente, lanzar una opa de exclusión.

Nuevo CEO

Según los medios alemanes, todos estos desacuerdos provocaron que la relación entre Ralph Dommermuth, consejero delegado de 1&1, y Markus Haas, consejero delegado de Telefónica Deutschland, se deteriorara considerablemente.

De hecho, algunos medios del país apuntan que este podría ser uno de los motivos que ha llevado a Telefónica a prescindir del CEO de su filial alemana antes de que terminara su mandato.

El consejero delegado de Telefónica Alemania, Markus Haas, y el presidente del consejo de supervisión de Telefónica Alemania, Peter Löscher. Europa Press

El pasado 7 de octubre, la compañía informó de que estaba en conversaciones con Haas para "la rescisión anticipada de su contrato". Además, anunció que iniciará "de inmediato" la búsqueda de un sucesor.

"Markus Haas permanecerá en el cargo de forma interina hasta que se encuentre y apruebe una solución para su sucesión", resaltó.

En consecuencia, la responsabilidad de ejecutar el nuevo plan estratégico de Telefónica en Alemania será de un nuevo directivo. Uno de sus retos, si se confirma la información del Handelsblatt, será recuperar las relaciones rotas con 1&1.

Algo que puede servir de punto de partida para que, con el tiempo, Telefónica sea un actor clave de la esperada consolidación del mercado de telecomunicaciones alemán, siempre y cuando las autoridades de competencia no lo impidan.

De momento, los inversores parecen haber dado su visto bueno a la operación, como ocurrió la pasada semana en Francia. Las acciones de 1&1 se han disparado un 12,11% este lunes en la Bolsa de Frankfurt, mientras que las de Telefónica han subido un 1,87%.