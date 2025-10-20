Telefónica Alemania busca retomar su relación comercial con 1&1 y analiza una posible compra de su rival a largo plazo

El proceso de migración de clientes de 1&1 a la red de Vodafone concluirá antes de fin de año, mientras 1&1 construye su propia red móvil.

Telefónica Alemania analiza la posible adquisición de 1&1, propiedad de United Internet, como parte de su estrategia de consolidación en Europa.

Telefónica Deutschland busca retomar su alianza comercial con 1&1, tras su ruptura en 2023 cuando 1&1 firmó con Vodafone.

Telefónica Deutschland ha iniciado conversaciones con su rival 1&1 para retomar su alianza comercial. Además, la compañía española de telecomunicaciones estaría estudiando una posible adquisición de la operadora propiedad del grupo United Internet a largo plazo.

Así lo ha asegurado este lunes el diario Handelsblatt, que indica que, según tres fuentes cercanas al proceso, las negociaciones entre las dos compañías alemanas se encuentran todavía en una fase inicial.

La filial alemana de Telefónica ha sido durante años el proveedor de servicios mayoristas de 1&1, pero su relación se rompió en el verano de 2023 cuando la operadora de United Internet cerró un contrato con Vodafone para utilizar su red móvil.

La migración de los clientes de 1&1 de una red a otra se ha ido realizando de forma progresiva, debido en parte a que el contrato con Telefónica no vencía hasta el 30 de junio de 2025. Según los medios alemanes, este proceso concluirá antes de que acabe el año.

De forma paralela, según las fuentes del Handelsblatt, las dos compañías estarían estudiando retomar su colaboración, que podría ser beneficiosa para ambas.

1&1 está en este momento construyendo su propia red de telefonía móvil en Alemania, pero el proceso va más lento de lo previsto y la empresa necesita el respaldo de la red de otro operador para ofrecer un servicio de calidad a sus clientes.

Por su parte, Telefónica Deutschland podría incrementar la monetización de su infraestructura móvil al volver a contar con un gran cliente mayorista para su red.

Salida del CEO

Las fuentes remarcan que este acercamiento parece ahora más posible debido al anuncio de la salida del actual consejero delegado de Telefónica Alemania, Markus Haas, quien abandonará próximamente la compañía cuando concluya el proceso de búsqueda de su sustituto.

No obstante, añaden que, a largo plazo, el objetivo de Telefónica sería la adquisición de la operadora propiedad de United Internet. Fuentes del grupo español han rehusado hacer comentarios.

Esta operación encajaría en la estrategia que está preparando Marc Murtra, presidente de Telefónica, ya que contempla una participación activa del grupo en la consolidación de la industria de telecomunicaciones en Europa, empezando por los mercados nacionales.

No obstante, cualquier movimiento deberá obtener el visto bueno de las autoridades de competencia, ya que supondría reducir de cuatro a tres los operadores con red móvil propia en el país.