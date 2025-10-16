VMO2 (Telefónica y Liberty) invierte 15 millones en comprar espectro para reforzar su red de 5G de Reino Unido

El plan complementa la estrategia de transformación móvil de VMO2, que incluye 700 millones de libras para expandir la cobertura 4G y 5G.

Esta inversión mejora la experiencia de los clientes en lugares concurridos como estaciones de tren, aeropuertos y estadios.

La adquisición incluye 800 MHz en la banda de 26 GHz y 1.000 MHz en la de 40 GHz, cubriendo 68 áreas de alta densidad en el país.

VMO2, colaboración entre Telefónica y Liberty Global, invierte 15 millones de euros para adquirir nuevo espectro 5G en el Reino Unido.

Virgin Media O2 (VMO2), la operadora de Telefónica y Liberty Global, ha invertido 13 millones de libras (unos 15 millones de euros al tipo de cambio actual) en la adquisición de nuevo espectro 5G para reforzar su red de telefonía móvil en Reino Unido.

En un comunicado, la compañía explica que, en la subasta celebrada este miércoles por el regulador británico Ofcom, ha adquirido un tercio del espectro que estaba disponible en las bandas de 26 GHz y 40 GHz.

En concreto, VMO2 se ha adjudicado 800 MHz en la banda de 26 GHz y 1.000 MHz en la de 40 GHz. Esto equivale a un coste de 0,00014 libras por MHz/población en la banda de 26 GHz y 0,00007 libras por MHz/población en la banda de 40 GHz.

La operadora remarca que, cuando empiece a prestar servicio a través de estas nuevas ondas móviles milimétricas de alta capacidad (mmWave), los clientes de O2 podrán disfrutar de una experiencia "mejorada" al impulsar el rendimiento de la red móvil.

En especial, mejorará el servicio en localidades concurridas, como medianas y grandes ciudades; en lugares donde habitualmente hay aglomeraciones de personas como estaciones de tren, aeropuertos y estadios, y en empresas que utilizan redes privadas 5G en fábricas o puertos, "donde la fiabilidad, la velocidad y la baja latencia son clave".

Además, Virgin Media O2 remarca que esta inversión le permite asegurar "el posicionamiento de su red a futuro para soportar tecnologías con uso muy intensivo de datos a medida que evolucionan las aplicaciones y usos 5G para este espectro".

El espectro adjudicado a VMO2 cubre 68 áreas de "alta densidad" del país, desde Londres, Cardiff y Bristol hasta Newcastle, Belfast, Glasgow y Edimburgo, donde el regulador ha identificado una "demanda significativa" de datos móviles.

Estrategia

"Esta nueva inversión se combina perfectamente con nuestra estrategia para transformar nuestra red móvil y brindar a nuestros clientes una experiencia de conectividad móvil confiable dondequiera que estén", ha remarcado Lutz Schüler, consejero delegado de Virgin Media O2.

De hecho, esta adquisición de nuevo espectro complementa el Plan de Transformación Móvil de Virgin Media O2, que prevé inversiones de aproximadamente 700 millones de libras esterlinas (unos 806 millones de euros) este año para preparar su red móvil para el futuro.

Este plan se centra en expandir la cobertura 4G y 5G con un despliegue adicional de celdas pequeñas dedicadas para aumentar la capacidad en áreas urbanas densas y soluciones innovadoras para abordar los puntos débiles persistentes de la red, incluyendo líneas ferroviarias, aeropuertos, autopistas y estadios y arenas.

La compañía anunció recientemente el lanzamiento de su primer Giga Site móvil en el Reino Unido, en Paddington, que combina el espectro de banda baja, media y alta con la nueva tecnología Massive MIMO para mejorar significativamente el rendimiento de la red 5G y ofrecer más de 10 Gbps de rendimiento por sitio.