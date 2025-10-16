Telefónica acuerda con CCOO y UGT un "marco social" para unificar los derechos de toda su plantilla en España

El acuerdo se vincula al nuevo plan estratégico de Telefónica y reitera el compromiso con el diálogo social y el futuro del empleo en el sector tecnológico.

El marco social incluye ejes estratégicos como la cohesión territorial, el desarrollo profesional, y un observatorio de inteligencia artificial y empleo para equilibrar competitividad y protección laboral.

El acuerdo busca situar a las personas en el centro del proceso de transformación de Telefónica, garantizando igualdad, cohesión y estabilidad en el empleo.

Telefónica y los sindicatos UGT y CCOO firman un "marco social" que unifica los derechos de toda su plantilla en España, independientemente del convenio aplicado.

Telefónica ylos sindicatos UGT y CCOO han firmado este jueves el primer marco social de la compañía. Un acuerdo que unifica los derechos y compromisos de toda la plantilla del grupo en España, con independencia del convenio que se le aplique a cada trabajador.

La firma de este "acuerdo histórico" llega unas semanas antes de que Telefónica presente su nuevo plan estratégico y en plenos rumores sobre la posibilidad de que la operadora lleve a cabo un expediente de regulación de empleo (ERE) en nuestro país y que, a diferencia de procesos anteriores, afectaría a toda la plantilla en España.

En un comunicado, UGT señala que este pacto tiene como objetivo "situar a las personas en el centro del proceso de transformación que afronta Telefónica, garantizando igualdad, cohesión, estabilidad en el empleo y desarrollo profesional en un contexto de profundos cambios tecnológicos y organizativos".

En ese sentido, detalla que el marco social pactado entre la empresa y los sindicatos se articula en torno a varios ejes estratégicos. Entre ellos, la organización de personas, punto en el que se recoge el compromiso de que ante cualquier medida organizativa que implique revisión de plantillas, "se priorice la voluntariedad".

Otros ejes son la cohesión territorial, fomentando la creación de hubs regionales y el desarrollo profesional en diferentes zonas del país, y la creación de un observatorio de inteligencia artificial y empleo, donde se analizará el impacto de la automatización y se propondrán medidas para equilibrar competitividad y protección laboral.

También se contemplan en este marco la atracción y retención del talento; la consolidación de las nuevas formas de trabajo, garantizando un modelo híbrido que combine presencialidad y teletrabajo, así como el derecho a la desconexión; el reskilling y el upskilling y la igualdad, la diversidad y la inclusión.

"Este acuerdo representa un instrumento estratégico de estabilidad, cohesión y progreso, directamente vinculado al nuevo plan estratégico de Telefónica, y refuerza el compromiso del sindicato con el diálogo social y el futuro del empleo en el sector tecnológico", ha opinado UGT.

Mercado saturado

Por su parte, fuentes de Telefónica han señalado a Europa Press que tanto la empresa como los sindicatos coinciden en que el mercado español de las telecomunicaciones atraviesa una "etapa de madurez y saturación, marcada por una intensa competencia".

En ese contexto, la compañía considera que el nuevo marco social se consolida como un instrumento estratégico que refleja un avance "firme, fruto del diálogo y la colaboración, hacia una organización preparada para afrontar el futuro con solidez".

"Con este marco social, Telefónica reafirma su compromiso con el trabajo continuo junto a los representantes de los trabajadores, poniendo en valor los consensos alcanzados en cada una de sus empresas, pilares esenciales para seguir construyendo una compañía más sostenible, competitiva y cohesionada", remarca.

Cabe destacar que a comienzos de la semana pasada surgieron informaciones que apuntaban a la posibilidad de que la compañía, en el marco de su nuevo plan estratégico, esté trabajando en la opción de plantear un nuevo ERE para alrededor de 6.000 trabajadores.

No obstante, fuentes de la empresa señalaron entonces que la teleco "está trabajando en numerosos análisis en todos los ámbitos del grupo" pero que "no hay sobre la mesa el planteamiento de un ERE en este momento".

Asimismo, fuentes sindicales han señalado que, de momento, la empresa no se ha puesto en contacto con la representación de los trabajadores sobre la posibilidad de un nuevo ERE. No obstante, algunas de ellas indican que lo más probable es que el planteamiento se transmita una vez presentado el nuevo plan estratégico y tras las elecciones sindicales en dos filiales de la compañía (Telefónica Móviles el 22 de octubre y Soluciones el 12 de noviembre).

La creación de este marco social facilitaría que, en el caso de que se ponga en marcha un nuevo ERE, el ámbito de aplicación sea toda la plantilla en España. Los últimos ajustas han afectado únicamente a las tres filiales cubiertas por el Convenio de Empresas Vinculadas (CEV), donde está incluida la gran mayoría de los trabajadores de Telefónica en el país.