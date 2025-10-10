Rishi Sunak, ex primer ministro británico, trabajará para Microsoft y Anthropic como asesor sénior

Las claves nuevo Generado con IA Rishi Sunak, ex primer ministro británico, será asesor sénior para Microsoft y Anthropic, donando sus ingresos a The Richmond Project. Sunak se unirá a estas empresas tecnológicas para abordar cuestiones estratégicas sobre el impacto de la tecnología en la economía, seguridad y sociedad. En julio, Sunak también se convirtió en asesor sénior de Goldman Sachs, entidad con la que ya había trabajado antes de su carrera política.

Rishi Sunak, primer ministro del Reino Unido hasta julio de 2024, ha confirmado que trabajará como asesor sénior para Microsoft y para Anthropic, la 'startup' de inteligencia artificial detrás del 'chatbot' Claude, añadiendo que "todos los ingresos de estas funciones" se donarán íntegramente a The Richmond Project, la organización benéfica que fundó junto a su esposa, Akshata Murty.

"Me complace anunciar que trabajaré con dos de las empresas tecnológicas líderes a nivel mundial: Microsoft y Anthropic", ha anunciado el ex primer ministro del Reino Unido a través de la red social LinkedIn.

"Me entusiasma ayudar a estas dos empresas a abordar las grandes cuestiones estratégicas sobre cómo hacer que la tecnología funcione para nuestras economías, nuestra seguridad y nuestra sociedad", ha indicado.

Y ha añadido que "nos encontramos al borde de una revolución tecnológica" cuyos impactos serán tan profundos como los de la revolución industrial, y se sentirán con mayor rapidez.

De este modo, en su rol como asesor sénior, ha explicado que pretende ayudar a estas empresas a garantizar que dicho cambio genere las mejoras posibles en la vida de las personas.

Goldman Sachs

El pasado mes de julio, Rishi Sunak se incorporó como asesor sénior al banco estadounidense Goldman Sachs, entidad para la que el antiguo líder del Partido Conservador ya había trabajado antes de entrar en política.

Sunak fue primer ministro del Reino Unido entre octubre de 2022 y julio de 2024. Anteriormente, se desempeño como ministro de Hacienda entre febrero de 2020 y julio de 2022, tras haber ocupado previamente diversas responsabilidades, incluyendo la de secretario jefe del Tesoro y subsecretario en el Ministerio de Vivienda, Comunidades y Gobierno Local.

La carrera política de Sunak comenzó cuando fue elegido diputado conservador por Richmond en 2015. Posteriormente, se desempeñó como secretario privado parlamentario en el Departamento de Negocios, Energía y Estrategia Industrial desde 2017, antes de convertirse en ministro.

Anteriormente, desarrolló su carrera profesional en el ámbito empresarial y financiero, habiendo cofundado una firma de inversión que colaboraba con empresas internacionales. También trabajó en Goldman Sachs, primero como becario de verano en Banca de Inversión en el año 2000 y posteriormente como analista entre 2001 y 2004.