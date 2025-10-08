Telefónica reduce su deuda en unos 1.500 millones gracias a las ventas en América Latina y enfila su salida de Chile

El cierre de la venta de su filial en Uruguay permitirá a Telefónica reducir su deuda en unos 384 millones de euros. El grupo de telecomunicaciones avanza así en su doble objetivo de salir de negocios que no son estratégicos para mantener la disciplina financiera y seguir recortando su apalancamiento.

De hecho, las tres operaciones de desinversión (Argentina, Perú y Uruguay) llevadas a cabo desde que Marc Murtra fuera nombrado presidente de Telefónica el pasado mes de enero han permitido rebajar la deuda del grupo en unos 1.500 millones de euros.

La principal aportación corresponde a la venta de Telefónica Argentina, alrededor de 900 millones de euros. El pasado 24 de febrero, el grupo español anunció la venta de su filial a Telecom, operadora participada por el Grupo Clarín, por unos 1.189 millones de euros.

Una de las peculiaridades de este proceso fue la fórmula empleada: la firma y el cierre de la operación se produjeron "simultáneamente" el mismo día. Esto significa que cualquier acontecimiento que ocurriera a partir de ese día debía ser gestionado por sus actuales propietarios. Entre ellos, la oposición del Gobierno de Javier Milei.

La compañía presidida por Murtra recurrió a la misma fórmula unas semanas después. El 13 de abril vendió la totalidad de las acciones que ostentaba en Telefónica Perú (TdP), representativas aproximadamente del 99,3% de su capital social, a Integra Tec International. La vendió por unos 900.000 euros.

La filial peruana se encontraba entonces en pleno proceso de concurso de acreedores. El motivo, las disputas fiscales que desde hace más de 20 años mantiene con el Gobierno del país, así como decisiones administrativas que han colocado a la compañía en una posición de desventaja competitiva en un entorno de mercado particularmente desafiante.

La venta además tenía un impacto positivo en el nivel de apalancamiento del grupo español de telecomunicaciones, aunque ligeramente inferior al del resto de operaciones anunciadas o ejecutadas en la región de Hispam: unos 200 millones de euros.

Uruguay y Colombia

A estas dos transacciones se ha sumado este martes el cierre de la venta de Telefónica Uruguay por 440 millones de dólares (unos 377 millones de euros al tipo de cambio actual) a Millicom Spain, anunciada el pasado 21 de mayo.

Telefónica abandona el país tras 20 años, en los que ha invertido más de 700 millones de euros, y con alrededor de 1,4 millones de clientes. A cambio, verá reducida su deuda financiera neta en aproximadamente 384 millones de euros.

Pendiente de cierre está aún la venta de la totalidad de las acciones de su filial Colombia Telecomunicaciones (Coltel), representativas del 67,5% de su capital social, a Millicom por alrededor de 368 millones de euros. Un proceso algo más complejo en términos regulatorios que los anteriores.

No obstante, su impacto en el apalancamiento de Telefónica será aún mayor. Según ha adelantado la operadora en la presentación de sus resultados trimestrales, su deuda neta se reducirá en unos 1.100 millones de euros al desconsolidar la de su filial colombiana.

Chile

Estas cuatro operaciones llevadas a cabo desde que Murtra es presidente de Telefónica permiten a la empresa acelerar la ejecución de la estrategia lanzada en 2019 por su predecesor en el cargo, José María Álvarez-Pallete, para reducir la exposición de la compañía en América Latina.

Todo apunta a que no serán las últimas. Y es que aunque el grupo ha reducido a la mitad su presencia en la región en tan sólo unos meses, sigue abierto a escuchar ofertas por las cuatro filiales que aún conserva en Hispam: Ecuador, México, Chile y Venezuela.

Un claro ejemplo es Chile. Este martes, la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) y América Móvil han confirmado que han presentado una "oferta no vinculante" para adquirir la filial de Telefónica en este país.

Las compañías están analizando la información entregada por Telefónica y sus asesores en el contexto del proceso de due diligence. De este análisis dependerá si finalmente las dos operadoras lanzan o no una oferta vinculante para repartirse el negocio de su rival y las condiciones de la misma.

No obstante, no es el único operador chileno que ha mostrado interés por los activos de Telefónica en el país. A finales de julio, Chris Bannister, consejero delegado de Wom, ha reconocido que su compañía, recién salida de un proceso de concurso de acreedores, estaría "interesada" en participar en una operación así.

En el hecho relevante sobre el cierre de la venta de Uruguay, Telefónica subraya que esta operación se enmarca dentro de "la política de gestión de cartera de activos" del grupo y está alineada con su estrategia de "reducir la exposición a Hispanoamérica".

Una postura que no parece que vaya a cambiar el plan estratégico que Murtra y su equipo darán a conocer el próximo 4 de noviembre y en el que el foco, como ya ha adelantado el presidente, va a estar en Europa. De ahí que lo más probable es que en los próximos meses haya nuevas desinversiones y, en consecuencia, nuevos avances en la reducción de la deuda.