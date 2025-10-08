Meta y Apple, cerca de alcanzar un acuerdo con Bruselas para evitar nuevas multas por infringir la ley digital de la UE

Las empresas buscan evitar nuevas sanciones financieras que podrían alcanzar hasta el 5% de sus ingresos medios diarios a nivel mundial.

Meta y Apple están cerca de alcanzar un acuerdo con la Comisión Europea para cerrar dos investigaciones por prácticas monopolísticas prohibidas por la legislación digital del Viejo Continente y evitar así nuevas multas de Bruselas.



Según 'Financial Times', este acercamiento de posturas se produce después de que el pasado mes de abril la Comisión impusiera multas de 500 millones de euros a Apple y de 200 millones de euros a Meta por vulnerar la Ley de Mercados Digitales (DMA por sus siglas en inglés).

Funcionarios europeos conocedores de las negociaciones han indicado este miércoles al diario británico Financial Times que las conversaciones entre Bruselas y las grandes tecnológicas para que estas cambien algunas de sus prácticas comerciales se encuentran ya en su fase final.

El pasado mes de abril la Comisión Europea impuso una sanción de 200 millones de euros a Meta por su modelo publicitario de 'consentimiento o pago', que obliga a los usuarios a elegir entre consentir el rastreo de sus datos o pagar por no ver anuncios.

Aunque los primeros cambios propuestos por la matriz de Facebook fueron considerados insuficientes por Bruselas, los funcionarios europeos consultados por Financial Times detectan un "optimismo creciente" acerca de la posibilidad de que se llegue a un acuerdo con Meta.

En este sentido, añaden que el asunto más delicado que queda por resolver con Meta es cómo puede garantizar que los consumidores puedan encontrar y navegar fácilmente entre las diferentes opciones que la red social ofrece a sus usuarios en la UE.

En el caso de Apple, la compañía ya anunció el pasado mes de junio su intención de cambiar sus políticas de la App Store tras la investigación de Bruselas sobre si las normas del fabricante del iPhone impedían que los desarrolladores enviaran a los consumidores a ofertas fuera de su plataforma.

La multa de 500 millones de euros anunciada en abril se debió precisamente a que, según la Comisión, la tecnológica incumplió la obligación prevista en la DMA de permitir a los desarrolladores de aplicaciones informar a los clientes, de forma gratuita, de ofertas alternativas y mejores fuera de la App Store, dirigirlos a estas ofertas y realizar compras.

En este sentido, el diario añade que la Comisión está también discutiendo en estos momentos con Apple posibles cambios en relación con otra investigación sobre los nuevos términos contractuales para desarrolladores.

Aunque las negociaciones continúan con ambos grupos, personas conocedoras de las conversaciones incidieron en sus declaraciones a Financial Times en que no se han tomado aún una decisión final en ninguno de los casos, pero hay esperanza de que se resuelvan pronto.

Un acuerdo permitiría a Apple y Meta evitar nuevas sanciones financieras diarias, que podrían aumentar con el tiempo y alcanzar hasta el 5% de sus ingresos medios diarios a nivel mundial.