Entel y America Móvil presentan una oferta "no vinculante" para adquirir la filial de Telefónica en Chile

La Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) y América Móvil han presentado una "oferta no vinculante" para adquirir la filial de Telefónica en Chile. Una venta que, de confirmarse, permitiría al grupo español avanzar en su plan para abandonar América Latina.

Así lo ha confirmado Entel en un comunicado remitido a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), en el que recuerda que la operación está sujeta a "una serie de condiciones y supuestos habituales para este tipo de operaciones".

La operadora remarca que ha suscrito un "memorándum de entendimiento" con América Móvil, que opera en el país con la marca Claro, así como acuerdos de confidencialidad y "equipos limpios", de cara a presentar una oferta vinculante por los activos o líneas de negocio de Telefónica Chile.

Asimismo, Entel indica que en estos momentos se encuentra analizando la información que ha sido entregada por Telefónica y sus asesores en el contexto del proceso de due diligence.

"Por cuanto dicho proceso se encuentra en curso, hasta ahora no se han tomado decisiones con respecto a la eventual presentación de una oferta vinculante", aclara Entel.

Análisis de la información

A este respecto, detalla que para llegar a este punto se requiere todavía realizar un "extenso análisis" de la información de Telefónica para "valorar adecuadamente los activos y comprender los riesgos del negocio".

También para poder "definir y alcanzar los acuerdos necesarios con América Móvil para determinar los activos o líneas de negocio" que serían adquiridos por cada sociedad.

Por otro lado, también recuerda que, como es habitual en estos proceso, la potencial adquisición de todo o parte de estos activos requerirá de las aprobaciones de las autoridades respectivas.

"Atendido el estado de avance del proceso de due diligence, y del análisis y estudio de Telefónica, sus activos y pasivos, a esta fecha no es posible indicar su alcance, el monto ni las demás condiciones de una eventual transacción", concluye.