Los sindicatos reclaman a Telefónica que cualquier futuro ERE sea "voluntario" y "similar" a los anteriores

Vuelven los rumores sobre la posibilidad de que Telefónica ponga en marcha un nuevo Expediente de Regulación de Empleo (ERE). Tras las informaciones publicadas este lunes en prensa sobre un nuevo ajuste de plantilla, desde la compañía indican que una medida de estas características no está "en este momento" sobre la mesa.

Desde los sindicatos, por su parte, defienden que antes de adoptar cualquier medida de estas características hay que esperar a que se publique el nuevo plan estratégico de Telefónica en noviembre y no comparten que sea necesaria una reducción de plantilla.

No obstante, ya han remarcado que, en el caso de que se decida abordar un ERE en el corto o medio plazo, deberá ser "voluntario" y sin medidas traumáticas. Además de acordarlo con los sindicatos, ya que en la firma del último convenio se firmó una garantía de empleo hasta finales de 2026.

El diario Expansión publica este lunes que la operadora está analizando la posibilidad de acometer un nuevo ERE que podría rondar los 6.000 empleados y que no estaría limitado a las tres filiales cubiertas por CEV (convenio de empresas vinculadas).

"Telefónica señala que está trabajando en numerosos análisis en todos los ámbitos de la compañía, pero no hay sobre la mesa el planteamiento de un ERE en este momento", responden fuentes de la operadora.

Estos análisis se enmarcan en la elaboración del nuevo plan estratégico de la compañía de telecomunicaciones, que está liderando Marc Murtra, presidente ejecutivo de Telefónica desde el pasado mes de enero, y que se dará a conocer el próximo 4 noviembre.

Precisamente, Murtra fue preguntado la pasada semana por un nuevo ERE durante Los Desayunos del Ateneo, a lo que contestó que no comenta en medios públicos su "forma de gestionar" y destacó la "gran relación" de la empresa con los sindicatos.

Sindicatos

Tras la publicación de estas informaciones, los sindicatos han reaccionado recordando que en el actual CEV existe una garantía de empleo vigente hasta finales de 2026. Esto significa que únicamente un acuerdo con las organizaciones sindicales podría permitir la aplicación de cualquier medida de adecuación de plantilla.

En este contexto, UGT considera "imprescindible" que la dirección de la compañía presente previamente su plan estratégico antes de plantear cualquier medida relacionada con una posible reducción de plantilla.

Además, señala que en el sindicato no comparte, a priori, que nuevas salidas sean necesarias para garantizar el futuro del grupo. "Este futuro debe construirse sobre el diseño de soluciones innovadoras y productos de alto valor añadido, que consoliden la posición de la compañía entre los principales referentes del sector tecnológico", incide.

En este contexto, exige que el marco de negociación colectiva se adecúe en duración al nuevo plan estratégico que la empresa pretende presentar, "garantizando así la estabilidad y la seguridad laboral de los trabajadores".

No obstante, señala que UGT no aceptará ningún acuerdo que no mantenga las premisas que han caracterizado los distintos planes firmados en los últimos años: la voluntariedad y la no existencia de extinciones traumáticas.

"El acuerdo deberá, por tanto, ser similar a los recientemente firmados, en términos retributivos, de garantías y respetando el modelo de medidas voluntarias y dotando de un marco de estabilidad y respeto a los derechos de la plantilla", agrega.

Salidas en Telefónica

Hay que recordar que Telefónica ha llevado a cabo cuatro planes de ajustes de reducción de plantilla en los últimos diez años. En concreto, acordó tres Planes de Suspensión Individual (PSI) consecutivos (2015, 2019 y 2021), a los que acogieron más de 11.300 trabajadores, y en ERE en 2024 que se cerró con 3.393 salidas.

Todos estos planes fueron acordados con los sindicatos e incluyeron únicamente salidas voluntarias. De hecho, en algunos casos hubo solicitudes que no fueron aceptadas por la empresa, ya que se superó el número de bajas pactadas.