El Gobierno adjudica a Telefónica el contrato para la ciberseguridad del Estado tras la exclusión de Masorange

El Gobierno ha propuesto adjudicar a Telefónica el lote del 'megacontrato' de los servicios de telecomunicaciones de la Administración General del Estado (AGE) relativo a la seguridad de las mismas, tras confirmar la exclusión de Masorange del proceso.

Así lo acordó la Mesa de Contratación designada por el Ministerio para la Transformación Digital y de Función Pública en una reunión celebrada el pasado viernes y cuyas actas han sido publicadas este lunes en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

El pasado 24 de julio, el Ministerio adjudicó a la unión temporal de empresas (UTE) conformada por Orange, TRC y Mnemo el lote número 3 del contrato de servicios consolidados de telecomunicaciones de la Administración General del Estado y otras entidades públicas, valorado en 103,92 millones de euros (posibles prórrogas incluidas).

En concreto, asignó a esta UTE la gestión de los servicios de interconexión de centros de proceso de datos, seguridad e internet por 66.865.845,54 euros (55.261.029,38 euros sin IVA) tras imponerse en el proceso a Telefónica. En concreto, obtuvo una nota de 89,94 puntos, frente a los 85,76 de su rival.

El pasado 22 de agosto, el Ministerio decidió suspender el proceso tras el recurso presentado por Telefónica ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.

Exclusión

Este organismo acordó la semana pasada la anulación del acuerdo de adjudicación a la UTE liderada por Masorange y, en consecuencia, retrotraer el proceso al momento justo anterior para que la mesa pudiera continuar con la tramitación de la licitación.

En este escenario, la mesa acordó el pasado viernes tomar en consideración la opinión del tribunal y excluir del proceso a Masorange, quedando la de Telefónica como única oferta en la licitación.

En consecuencia, dicho organismo ha propuesto la adjudicación del contrato a Telefónica de 76.304.529,19 euros (63.062.423,30 euros, impuestos incluidos) "por ser la oferta con la mejor relación calidad-precio para la Administración".