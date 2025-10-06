AMD firma un acuerdo de suministro de chips de IA con OpenAI y le da la opción de adquirir un 10% de la compañía

AMD ha anunciado este lunes que suministrará chips de inteligencia artificial a OpenAI en un acuerdo de varios años. Además, le daría al creador de ChatGPT la opción de comprar hasta aproximadamente el 10% del fabricante de chips.

El acuerdo ofrece a OpenAI la oportunidad de tomar una participación en uno de los rivales más formidables de Nvidia y es un poderoso respaldo a los chips y software de inteligencia artificial de Advanced Micro Devices (AMD).

"Consideramos que este acuerdo es ciertamente transformador, no sólo para AMD, sino para la dinámica de la industria", subrayó el domingo a Reuters el vicepresidente ejecutivo de AMD, Forrest Norrod.

El acuerdo cubre el despliegue de cientos de miles de chips de inteligencia artificial de AMD, o unidades de procesamiento gráfico (GPU), equivalentes a seis gigavatios, durante varios años a partir de la segunda mitad de 2026.

AMD ha explicado que OpenAI construiría una instalación de un gigavatio basada en su próxima serie de chips MI450 a partir del próximo año, y que comenzaría a reconocer ingresos entonces.

Los ejecutivos de AMD esperan que el acuerdo genere decenas de miles de millones de dólares en ingresos anuales. Debido al efecto dominó del acuerdo, AMD espera recibir más de 100.000 millones de dólares en nuevos ingresos durante cuatro años de OpenAI y otros clientes, según afirmaron.

"Otras personas se unirán a nosotros porque este es realmente el pionero, un pionero en la industria que tiene mucha influencia sobre el ecosistema más amplio", ha subrayado el jefe de estrategia de AMD, Mat Hein.

Infraestructura

El acuerdo con AMD ayudará a OpenAI a construir suficiente infraestructura de IA para satisfacer sus necesidades, ha destacado el CEO de OpenAI, Sam Altman, en un comunicado.

Como parte del acuerdo, AMD emitió un warrant que otorga a OpenAI la capacidad de comprar hasta 160 millones de acciones de AMD a 1 centavo cada una durante la transacción de chips. El warrant se otorga en tramos según los hitos acordados entre ambas compañías.

El primer tramo se otorgará después del envío inicial de chips MI450 programado para la segunda mitad de 2026. Los hitos restantes incluyen objetivos específicos de precio de las acciones de AMD que aumentan a 600 dólares por acción para el tramo final de acciones a desbloquear.

AMD tiene 1.620 millones de acciones en circulación y está valorada en 267.230 millones de dólares, según datos de LSEG. Sus acciones cerraron el viernes a 164,67 dólares.

Cabe recordar que OpenAI tiene una valoración de 500.000 millones de dólares.