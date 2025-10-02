Digi y Aberdeen completan los 300 M de financiación para llevar la fibra a 2,5 millones de hogares de Andalucía

Digi y Aberdeen ya han completado los 300 millones de euros de financiación que destinarán a desplegar una red de fibra óptica en Andalucía que proporcionará cobertura a 2,5 millones de hogares.

En un comunicado remitido a la Bolsa de Bucarest, Digi informa de que ambas compañías completaron este 1 de octubre la cuarta ronda de inversión para financiar su proyecto de despliegue conjunto de una red de fibra óptica hasta el hogar (FTTH, por sus siglas en inglés).

La operadora de telecomunicaciones detalla que con esta ronda se ha alcanzado el objetivo de 300 millones de euros de inversión al que se habían comprometido ambas empresas en marzo de 2023, cuando firmaron su acuerdo de colaboración.

A este respecto, la filial española de Digi también detalla que parte de esta financiación ha sido aportada a partes iguales por ambos socios, mientras que el resto procede de préstamos bancarios con diferentes entidades.

Hay que recordar que la operadora ya cerró la pasada primavera un acuerdo con la banca para acceder a una nueva línea crediticia por importe de 84 millones de euros que precisamente estaba destinada a seguir desplegando su red de fibra en esta comunidad autónoma.

En concreto, Digi Andalucía suscribió el pasado 14 de mayo un contrato de financiación con un grupo de bancos liderado por BBVA, Banco Santander e ING España con vencimiento a siete años.

Con toda esta financiación, las dos compañías podrán completar los despliegues programados en Andalucía y llegar próximamente a esos 2,5 millones de hogares desplegados en virtud de este acuerdo, que se fijaba un plazo de alrededor de tres años.

En concreto, los 300 millones están destinados a llevar la fibra Smart de Digi a 1,5 millones de hogares andaluces, que se sumarían al millón que ya tenía la operadora en la región y que se aportaron a esta filial cuando se creó en marzo de 2023.