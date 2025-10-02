China limita a Ericsson y Nokia en sus redes de telecomunicaciones

China está restringiendo el uso de equipos de Ericsson y Nokia en sus redes de telecomunicaciones, en el marco de sus esfuerzos por desvincular la infraestructura tecnológica clave del país de Occidente, según ha informado este jueves el Financial Times.

El diario británico, citando fuentes conocedoras del asunto, ha detallado que los compradores chinos de equipos informáticos respaldados por el Estado han comenzado a analizar con mayor detalle las ofertas de proveedores extranjeros.

Este proceso ha llevado a que los contratos con Ericsson y Nokia deban ser presentados en una llamada "caja negra" para una evaluación de seguridad nacional por parte de la Administración del Ciberespacio de China (CAC), la agencia estatal responsable.

Las evaluaciones pueden prolongarse durante tres meses o incluso más. Incluso cuando los proveedores europeos finalmente obtienen la aprobación, se encuentran en desventaja frente a sus rivales chinos debido a la duración del proceso de evaluación y la incertidumbre asociada.

"Si China hace esto por motivos de seguridad nacional, la cuestión es por qué Europa no responde aplicando el mismo estándar", ha subrayado una de las fuentes consultadas.

Desconfianza tecnológica

El aumento de las restricciones por parte de Pekín ha provocado que la cuota de mercado conjunta de Ericsson y Nokia en China se desplomara hasta aproximadamente el 4% el año pasado, frente al 12% registrado en 2020, según datos de la firma de análisis Dell'Oro Group.

La competencia en el sector de telecomunicaciones está marcada por la desconfianza tecnológica entre bloques geopolíticos. China busca reducir sus dependencias extranjeras y proteger sus redes críticas, mientras Europa debate hasta qué punto debe cerrar sus mercados a empresas chinas como respuesta a la exclusión de las europeas en China.