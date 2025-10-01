Murtra aboga por "sanear" primero los mercados nacionales antes de abordar grandes operaciones en Europa

Marc Murtra, presidente de Telefónica, ha incidido en la necesidad de "sanear" los mercados nacionales de telecomunicaciones antes de abordar grandes operaciones corporativas a nivel europeo. Una necesidad que justifica recordando la fallida expansión en el Viejo Continente que llevó a cabo Vodafone a principios de siglo.

Durante su participación en los desayunos del Ateneo de Madrid, Murtra ha señalado que los "economics" apuntan que "primero hay que sanear los mercados internos" y que, una vez completada esta fase, ya se podrán abordar otros procesos a nivel europeo.

En este contexto, el presidente de Telefónica ha recordado la trayectoria del grupo británico Vodafone en el siglo XXI, que en el año 2000 era una de las empresas de tecnología más grandes del mundo.

Sin embargo, ha añadido que la realidad es que la operadora "no ha tenido un buen recorrido cuando ha intentado primero la consolidación a nivel europeo".

Con este argumento, el directivo ha vuelto a defender la necesidad de un proceso de consolidación en el sector de las telecomunicaciones en Europa para que haya "titanes tecnológicos" que puedan competir con las grandes compañías estadounidenses o chinas.

En este sentido, ha recordado que en el Viejo Continente hay 41 operadores con más de medio millón de clientes, frente a los tres que hay en Estados Unidos, China, India o Brasil. De hecho, ha abogado por tomar como referencia lo realizado en estos países para abordar este proceso en Europa.

Asimismo, ha incidido en que probablemente el principal factor, aunque no el único, de que estemos en esta situación es la "interpretación del impacto de la regulación para el consumidor". De ahí, que Murtra haya pedido un "ajuste" de la misma.

Capital

Por otro lado, el presidente de Telefónica ha rechazado realizar comentarios sobre el supuesto interés de la compañía en comprar Vodafone España o acerca de la posible salida de la empresa de Venezuela en el marco de la desinversión que la teleco está realizando en Hispanoamérica.

Tampoco ha querido hablar sobre una posible ampliación de capital para financiar posibles operaciones de fusión y adquisición, que en todo caso sólo se llevarán a cabo si "cuadran los números".

No obstante, sí ha remarcado que en la compañía están "perfectamente cómodos" con la estructura de capital que tienen actualmente "y con cualquiera que pueda venir".

El directivo ha emplazado a conocer estos y otros detalles sobre el futuro de Telefónica en la presentación del nuevo plan estratégico el próximo 4 de noviembre. Un plan que, ha recordado, elabora el equipo ejecutivo, pero que tiene que ser aprobado por el consejo de administración.

Inteligencia artificial

Por otro lado, Murtra ha incidido en la necesidad de que Europa elabore una hoja de ruta sólida para convertirse en un actor global relevante en lo que a la inteligencia artificial (IA) se refiere.

A este respecto, ha mostrado su preocupación porque, a su juicio, mientras en Europa se regula esta tecnología, en países como Estados Unidos o China se realizan "inversiones astronómicas". Y es que, en su opinión, la regulación es importante, pero la tecnología lo es más.

"En Europa tenemos una tendencia a primero regular y luego crear la tecnología (...) Como con la IA. La hemos regulado, muy ética, nos sentimos muy orgullosos de la regulación, pero estamos regulando la nada porque no hay inteligencia artificial", ha incidido.