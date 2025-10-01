Telefónica y Vodafone se reparten el contrato para gestionar las comunicaciones de la UNED por 7,5 millones

La duración del contrato es de 48 meses, con la posibilidad de extenderlo un año más.

El proyecto incluye mejoras significativas como el incremento de la capacidad de red intercampus y la migración a telefonía IP en la nube.

El contrato se divide en dos lotes: Telefónica se encargará de los servicios de datos y Vodafone de los servicios de voz y contact center.

Telefónica y Vodafone gestionarán las comunicaciones de la UNED por 7,5 millones de euros durante cuatro años.

Telefónica y Vodafone España se han repartido el contrato para gestionar los servicios de comunicaciones de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) durante los próximos cuatro años. Un proyecto por el que percibirán en conjunto alrededor de 7,5 millones de euros.

Así se recoge en los documentos publicados en la Plataforma de Contratación del Sector Público consultados por EL ESPAÑOL-Invertia, que muestran que, además de las dos adjudicatarias, también se presentaron a la licitación Masorange y Evolutio.

La UNED lanzó el pasado mes de mayo este contrato para gestionar sus comunicaciones y las de sus centros asociados dividido en dos lotes. Se dividió en dos lotes: uno para los servicios de datos y otro para los servicios de voz y el contact center bajo de demanda.

En concreto, Telefónica se ha impuesto a Orange en la licitación del lote 1, el relativo a los servicios de datos. Evolutio también presentó oferta a la licitación, pero fue excluido por no haber alcanzado la puntuación mínima requerida en la valoración total de los criterios sujetos a juicio de valor.

En concreto, la operadora percibirá por este contrato un total de 3.386.337,12 euros (2.798.625,72 sin incluir el IVA). Esto supone casi un 29% menos en comparación con el presupuesto base de licitación, que ascendía a 4.746.684,8 euros (3.922.880 sin impuestos).

En el caso del lote 2, el de que incluye los servicios de voz, Vodafone se ha adelantado a Orange con una oferta de 4.138.200 euros (3.420.000 euros sin IVA). En este caso, el importe de adjudicación coincide con el presupuestado por la UNED.

Los dos contratos, que en su conjunto suman algo más de 7,52 millones de euros, tienen una duración de 48 meses, aunque los pliegos de la licitación indican que se pueden prorrogar durante un año adicional.

Como adjudicataria del lote 1, Telefónica se encargará de la provisión, la gestión y el mantenimiento de la red de datos de la UNED y de sus centros asociados, lo que incluye tanto las oficinas centrales de Madrid como el resto de centros situados en distintas localidades de la península, las Islas Baleares, las Islas Canarias, Ceuta y Melilla.

Entre las prestaciones clave, la operadora deberá llevar a cabo un incremento significativo en la capacidad de la red intercampus, alcanzando velocidades de hasta 100 GB. Además, la nueva red debe obligatoriamente soportar funcionalidades SDWAN.

Esta tecnología permite a las compañías una forma inteligente, flexible y más segura de administrar y optimizar sus redes empresariales, con un enfoque especial en la nube y las aplicaciones críticas.

Por su parte, las prestaciones principales del contrato que se ha adjudicado Vodafone giran en torno a una "migración completa" de la telefonía IP a la nube, acompañada de la renovación de más de 2.000 teléfonos IP de sobremesa.

Asimismo, la operadora deberá proporcionar a la UNED un total de 760 tarjetas de transmisión de datos para teletrabajo, aumentando su capacidad mensual de 5 GB a 20 GB.

En lo que al servicio de contact center bajo demanda se refiere, una de las mejoras que deberá llevar a cabo Vodafone es la ampliación de la funcionalidad de los agentes de chat para incluir un sistema de respuesta automática basado en inteligencia artificial (IA).

Asimismo, la UNED solicitaba un incremento del 20% inicial de agentes que atienden el chat y la posibilidad de disponer de otros canales como correo electrónico. También activar la función de grabación de la conversación bajo demanda o por defecto y un sistema de transcripción automática de la interacción del agente con el usuario.

Por último, el adjudicatario debe tener en cuenta que el presupuesto base incluye lo que se denomina una "bolsa de contratación" para el suministro de teléfonos fijos o móviles adicionales, tarjetas móviles para teletrabajo, licencias softphone y otros accesorios.