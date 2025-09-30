Indra incorpora a Teresa Busto a su consejo, que vuelve a contar con la mitad de sus miembros independientes

Con amplia experiencia en Airbus y como consejera en otras empresas, Busto aporta su conocimiento al máximo órgano de Indra.

El nombramiento de Busto fue aprobado por unanimidad en el consejo de administración, reflejando las mejores prácticas de gobierno corporativo.

Teresa Busto se une al consejo de administración de Indra, recuperando el equilibrio de consejeros independientes tras la dimisión de Ángeles Santamaría.

Teresa Busto se incorpora al consejo de administración de Indra. Un cambio que permite que la mitad de los miembros del máximo órgano de gobierno de la compañía de defensa y tecnología vuelvan a ser independientes, algo que se perdió con la dimisión de Ángeles Santamaría a principios de verano.

En un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Indra destaca que este nombramiento ha sido aprobado "por unanimidad" en la reunión del consejo de administración celebrada este martes a propuesta de la comisión de nombramientos, retribuciones y gobierno corporativo.

Busto, que ha sido elegida por el procedimiento de cooptación, cubrirá la vacante generada en este órgano con la dimisión "por motivos personales" presentada el 9 de julio de 2025 por la hasta entonces consejera Ángeles Santamaría Martín.

Asimismo, la empresa pone en valor que con este nombramiento se recupera la presencia de consejeros independientes, que vuelven a representar la mitad del total de los miembros que componen este órgano, "de acuerdo con las mejores prácticas de gobierno corporativo".

Teresa Busto trabajó durante más de 17 años en Airbus, de los cuales los ocho últimos fue directora de la fábrica de la compañía en Illescas. Previamente, desempeñó otros cargos como los de directora de Ingeniería de Fabricación de las instalaciones de Toulouse (Francia).

En los últimos años, ha sido consejera de independiente de empresas MTorres, Miquel y Costas y, desde el pasado mes de julio, Renfe Viajeros. Asimismo, desde el año 2020 es miembro del comité científico del CSIC.

.