EEUU lanza su gran ofensiva en IA con Nvidia a la cabeza: miles de millones de inversión y más alianzas para frenar a China

Apenas cuatro días separan estos dos anuncios de Nvidia: la inversión de 5.000 millones de dólares (unos 4.300 millones de euros al tipo de cambio actual) para comprar acciones de su rival Intel y su "histórica" alianza con OpenAI, la empresa propietaria de ChatGPT, en la que prevé inyectar 100.000 millones de dólares (85.000 millones de euros).

Dos operaciones que sirven de muestra del conjunto de inversiones multimillonarias y acuerdos que se han venido anunciando en los últimos meses en Estados Unidos (y a las que podrían sumarse otros próximamente) con un objetivo claro: intentar disputar a China el liderazgo en el desarrollo de la inteligencia artificial (IA).

Una meta que es compartida tanto por el sector privado del país como por la Administración Pública que lidera Donald Trump. De hecho, el 21 de enero, un día después de tomar posesión como presidente de Estados Unidos, presentó en la Casa Blanca la iniciativa Stargate, junto a sus promotores, OpenAI, SoftBank y Oracle.

Un proyecto conjunto con el que prevén invertir hasta 500.000 millones de dólares (unos 427.500 millones de euros) en el desarrollo de la IA.

Y justo esta misma semana, las tres compañías han anunciado la construcción de cinco nuevos centros de datos de inteligencia artificial en EEUU bajo este paraguas.

Algunos de los nombres que forman parte de Stargate también han protagonizado importantes anuncios en las últimas semanas.

Por ejemplo, Oracle se disparó en bolsas tras publicar que espera obtener "miles de millones" de ingresos en próximos trimestres gracias a contratos con empresas como OpenAI y Meta Platforms.

Otro histórico del sector tecnológico como es Intel también se ha situado recientemente en el foco de la carrera de la IA. Además de la inversión anunciada por Nvidia, el Gobierno de EEUU ha comunicado su intención de entrar en el capital de la empresa y se ha publicado que está en conversaciones con Apple para buscar su respaldo inversor.

Sin embargo, la operación que ha acaparado la mayor atención ha sido la "alianza estratégica histórica" que permitirá desplegar al menos 10 gigavatios de sistemas Nvidia en la infraestructura de inteligencia artificial de próxima generación de OpenAI.

Impacto

Para los analistas de la firma especializada en tecnología Wedbush, este anuncio consolida los lazos entre las dos compañías para "liderar la revolución de la IA", a la vez que proporciona a OpenAI una importante fuente de capital a un coste menor.

Sin embargo, el acuerdo también ha generado preocupación entre algunos inversores. En este sentido, analistas como Stace Rasgon (Bernstein Research) o Jay Golberg (Seaport Global Securities) avisan de que estamos ante un caso de posible financiación circular.

“Es como tener a tus padres firmando contigo tu primera hipoteca”, señala Golberg en unas declaraciones recogidas por Bloomberg, en las que también apunta que podría ser un ejemplo de “un comportamiento similar a una burbuja”.

Por su parte, Rasgon resalta que esta inversión “parece empequeñecer todas las demás” que se han anunciado y cree que probablemente avivará esas preocupaciones recientes y, "quizás con razón", suscitará inquietudes sobre la lógica que subyace esta acción.

Por el contrario, para los analistas de Wedbush este es sólo “el siguiente paso” en el desarrollo de la inteligencia artificial y que se traducirá en una inversión de billones de dólares durante los próximos años para construir la base de la infraestructura de la IA.

"Esta es otra señal de que la carrera armamentista de la inteligencia artificial se está intensificando entre las grandes empresas tecnológicas", inciden.

Nuevas alianzas

De hecho, anticipan más acuerdos o alianzas tecnológicas innovadoras entre las Big Tech estadounidenses en los próximos meses, “lo que impulsará aún más a la industria tecnológica estadounidense en esta carrera armamentista de IA contra China”.

A este respecto, apuntan que la IA está siendo impulsada por "un puñado de grandes tecnológicas" estadounidenses que gastan casi 350.000 millones de dólares (unos 299.300 millones de euros) en desarrollar esta tecnología.

Jensen Huang, CEO de Nvidia, durante el evento 'Winning the AI Race' organizado por Donald Trump. Reuters

"Ahora llega la caballería a medida que más empresas y gobiernos de todo el mundo se unen al juego", agregan.

En su opinión, la revolución de la IA se encamina hacia su siguiente etapa de crecimiento. Por ello, considera esta ola de inversiones, sumada a la explosión de casos de uso empresariales en todos los sectores, busca crear a los campeones nacionales en este campo.

En este sentido, admiten que existe cierta preocupación ante el riesgo de que estemos entrando en una “burbuja de la IA”, con valoraciones “exageradas” en los mercados para las principales empresas del sector.

Sin embargo, los analistas de Wedbush siguen considerando que estamos viviendo un periodo más parecido a 1996 (cuando el mercado empezó a reconocer el valor de Internet) para el mundo tecnológico, que a 1999 (cuando empezó a pinchar la burbuja de las punto.com).

Carrera por la IA

Winning the AI Race. Así se llamaba el evento que organizó Trump el pasado 23 de julio para presentar su Plan de Acción para la IA con el objetivo explícito de asegurar el liderazgo global de EEUU en esta tecnología frente a la competencia de China.

El plan, a cuya presentación acudieron representantes de empresas como Nvidia, Palantir, Meta, Microsoft o Google, se articula en tres pilares: acelerar la innovación, reforzar la infraestructura tecnológica nacional (data centers y fábricas de chips) y liderar la diplomacia internacional y la seguridad.

Más de 90 acciones federales y tres órdenes ejecutivas acompañan este lanzamiento. Entre ellas, eliminar regulaciones que obstaculizan el desarrollo privado de IA, favorecer exportaciones a países aliados, y exigir “neutralidad ideológica” en los modelos de IA empleados por el gobierno.

Sin embargo, en la carrera por la IA China no es único competidor al que se deberá enfrentarse EEUU. Reino Unido y algunos países de Oriente Próximo como Arabia Saudí o Emiratos han anunciado recientemente nuevas inversiones y proyectos, muchos de ellos de la mano de los gigantes estadounidenses.

La industria tecnológica estadounidense, con el apoyo del Gobierno de Trump, ya se está reorganizando para batirse con todos ellos. El tiempo dirá si todas estas inversiones multimillonarias y alianzas han merecido la pena.