Amazon accede a pagar más de 2.100 millones en EEUU para cerrar el caso por engaños en las suscripciones a Prime

Amazon ha alcanzado un acuerdo con la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC, por sus siglas en inglés) por el cual pagará 2.500 millones de dólares (unos 2.141 millones de euros al tipo de cambio actual) para cerrar el caso por supuestos engaños a sus clientes vinculados a las suscripciones Prime.

La FTC presentó en junio de 2023 una denuncia contra Amazon.com en la que acusaba a la compañía de engañar conscientemente a millones de consumidores en el país norteamericano para que se suscribieran a su servicio Prime sin su conocimiento.

Asimismo, el organismo estadounidense también cargó contra el gigante tecnológico por "complicar a sabiendas el proceso de cancelación" para los suscriptores de Prime que buscaban darse de baja de este servicio.

Según el acuerdo al que ha tenido acceso Bloomberg y que recoge Europa Press, Amazon abonará 1.000 millones de dólares (856,5 millones de euros) como sanción administrativa y otros 1.500 millones de dólares (1.285 millones de euros) para indemnizar a los usuarios afectados.

Asimismo, como parte del pacto alcanzado con la FTC, Amazon y dos de sus ejecutivos, Neil Lindsay y Jamil Ghani, tendrán prohibido reincidir en la conducta ilegal por la que se inició el contencioso.

Denuncia

En su demanda ante un tribunal del Estado de Washington, la Comisión afirmaba que Amazon diseñó interfaces de usuario "manipuladoras, coercitivas o engañosas", conocidas habitualmente como "patrones oscuros", con la finalidad de engañar a los consumidores para que contrataran suscripciones Prime de renovación automática.

La Comisión destacaba que durante el proceso de pago los consumidores se encontraron con numerosas oportunidades para suscribirse a su servicio Prime por 14,99 euros al mes. Por el contrario, en muchas ocasiones la opción de comprar artículos en la plataforma sin suscribirse a Prime fue mucho más difícil de localizar para los usuarios.

Incluso añadía que en algunas ocasiones el botón presentado a los consumidores para completar su operación de compra no indicaba claramente que al elegir esa opción también aceptaban unirse a su servicio Prime y contratar una suscripción recurrente en la plataforma.

Sin embargo, la FTC no cargaba sólo contra el proceso de compra aplicado por la compañía, sino también con el aplicado para la baja del servicio Prime. "El propósito principal del proceso de cancelación Prime no era permitir que los suscriptores se dieran de baja, sino detenerlos", subraya.

En este sentido, culpaba a la dirección de la empresa de frenar o rechazar los cambios en el diseño que habrían facilitado que los usuarios pudieran cancelar su suscripción a Prime porque esas modificaciones hubieran afectado negativamente a los resultados de la empresa.

De hecho, la Comisión apuntaba que, según apareció publicado en los medios de comunicación, Amazon usó el término 'Ilíada' para describir el proceso de baja, en alusión al poema épico de Homero que se desarrolla en veinticuatro libros y casi 16.000 líneas sobre la Guerra de Troya.