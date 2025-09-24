Telefónica se alía con sus rivales en Reino Unido para combatir el fraude digital e implementar sistemas de verificación de edad

Telefónica y sus principales rivales en Reino Unido han unido fuerzas para lanzar un paquete de soluciones tecnológicas de red comunes a todas las operadoras que ayudarán a las plataformas digitales a verificar la edad de sus usuarios y a combatir el fraude online.

Tras varios meses de trabajo, Virgin Media O2 (la operadora propiedad de Telefónica y Liberty Global), BT-EE, Vodafone Group y CK Hutchison Group (Three) acaban de presentar sus primeras APIs conjuntas, desarrolladas en el marco de la iniciativa Open Gateway.

Una API, siglas de Interfaz de Programación de Aplicaciones, es un conjunto de reglas y definiciones que permiten la comunicación entre diferentes programas o componentes de software, facilitando el intercambio de datos y funcionalidades entre ellos, pero con las máximas garantías de privacidad y seguridad.

La particularidad de las APIs desarrolladas bajo el paraguas de Open Gateway es que son comunes a todas las redes móviles del país. Esto permite que las plataformas y sus usuarios puedan beneficiarse de estos avances, independientemente de cuál sea su operadora móvil.

"Esta colaboración aborda dos desafíos apremiantes en el panorama digital de Reino Unido: la necesidad de una verificación de edad robusta tras la entrada de la nueva legislación y la creciente amenaza del fraude en línea", remarcan las telecos.

Verificación de edad

Hace apenas unas semanas entró en vigor la Ley de Seguridad Online (Online Safety Act), que impone una serie de medidas más estrictas para proteger tanto a los menores como a los adultos en el entorno digital.

En concreto, esta nueva legislación hace especial énfasis en aspectos como la verificación de edad y la eliminación de contenidos dañinos y establece importantes sanciones para las plataformas que no cumplan estas regulaciones.

Según estimaciones de la Asociación de Proveedores de Verificación de Edad, los consumidores de Reino Unido se someten a cinco millones de verificaciones de edad adicionales cada día como consecuencia de las exigencias de la nueva ley.

En este contexto, las principales operadoras de Reino Unido aseguran que son conscientes de la "apremiante necesidad" de contar con un sistema de verificación "escalable y sin complicaciones".

Y, por ello, han comenzado a ofrecer ya a los desarrolladores "herramientas sencillas y seguras" para proteger a los consumidores y cumplir con las nuevas leyes de seguridad de Reino Unido.

En concreto, la API KYC Age Verification utiliza los datos que ya tienen los operadores, como la fecha de nacimiento vinculada a un número móvil, para que plataformas de streaming, videojuegos, compras online o servicios para adultos puedan verificar la edad del usuario con todas las garantías de seguridad.

Asimismo, los desarrolladores ya pueden usar la API denominada KYC Tenure. Esta permite comprobar si un número de teléfono ha sido utilizado durante un periodo significativo, lo que ayuda a comprobar de forma sencilla y eficiente que no es un número contratado para prácticas de spam o fraude.

A este respecto, indican que ya trabajan con empresas como la firma de identidad e inteligencia digital TMT.ID para procesar cientos de miles de llamadas al mes y dar soporte a una amplia gama de servicios.

Fraude digital

Respecto al fraude digital, un informe de la organización Global Anti-Scam Alliance (GASA) calcula que los ciudadanos de Reino Unido perdieron el año pasado unos 11.400 millones de libras (unos 13.050 millones de euros al tipo de cambio actual) debido a estafas online.

Para intentar reducir esta cifra, a finales de año las operadoras lanzarán la API KYC Match, que permitirá a las empresas comparar la información proporcionada por el cliente con los registros verificados que mantiene el operador de red móvil del usuario.

Esta comparación puede incluir detalles como número de teléfono móvil, nombre, código postal, dirección, fecha de nacimiento y correo electrónico. Las operadoras inciden en que no se comparte información personal identificable durante el proceso, "lo que garantiza la privacidad del usuario y permite una verificación segura y precisa".

No obstante, la colaboración de las operadoras no acabará con estas tres APIs. De cara a 2026, plantean lanzar servicios adicionales centrados en la identidad y la prevención de fraudes, así como capacidades avanzadas de calidad de red aprovechando la infraestructura 5G para mejorar la disponibilidad, la latencia y el rendimiento.