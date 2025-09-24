Navarro deja la dirección de Asuntos Corporativos de Telefónica y será sustituido por Salvador García-Ruiz

Nuevos cambios en la dirección de Telefónica. Eduardo Navarro dejará esta semana la dirección de Asuntos Públicos y Sostenibilidad del grupo de telecomunicaciones, aunque continuará vinculado a la compañía como presidente de la filial de Brasil.

Las funciones que ejercía hasta ahora Navarro serán asumidas por Salvador García-Ruiz como nuevo director de Comunicación y Marketing Corporativo. Ex consejero delegado del diario Ara y de la cooperativa de consumo Abacus, ocupaba hasta ahora el cargo de director de Indra en Cataluña.

El cambio en la dirección del área corporativa, que ha sido adelantado por El Confidencial y confirmado por EL ESPAÑOL-Invertia, se hará oficial esta misma semana.

Fuentes conocedoras explican que con esta decisión Navarro busca ir dejando atrás funciones ejecutivas y enfocarse tanto en otros proyectos como en su papel como presidente del consejo de administración de Telefónica Brasil.

No obstante, además de su papel en la presidencia de la filial brasileña, se prevé que continúe hasta final de año como asesor de Marc Murtra para garantizar la transición al frente del área de asuntos corporativos.

Además, hay que tener en cuenta que este relevo se produce en la recta final de los trabajos de elaboración del nuevo plan estratégico de Telefónica, que la operadora dará a conocer el próximo 4 de noviembre.

Desde su llegada a Telefónica a principios de año, Murtra ha acometido diversos cambios en los puestos directivos del grupo, en los que ha combinado la apuesta por figuras internas, como refleja el nombramiento de Emilio Gayo como consejero delegado, con fichajes de profesionales de fuera de la compañía.

Relevo

Navarro se incorporó a Telefónica en 1999, procedente de McKinsey & Co, como vicepresidente de Estrategia Corporativa y Asuntos Regulatorios de su filial en Brasil, de lo que posteriormente ejerció como presidente y consejero delegado.

A nivel de grupo, ha desempeñado distintas funciones en los últimos años, como la de Chief Commercial Digital Officer (CCDO) y director global de Estrategia y Desarrollo de Negocios. También fue director de Planificación Estratégica y Asuntos Regulatorios de Telefónica Internacional.

El sustituto de Navarro al frente del área que engloba las actividades de asuntos públicos, comunicación o marca de Telefónica será Salvador García-Ruiz. El directivo se incorpora a la operadora tras casi dos años al frente del negocio de Indra en Cataluña.

Una etapa en la que coincidió con Murtra, quien fue presidente de la compañía de defensa y tecnología hasta su incorporación a Telefónica el pasado mes de enero en sustitución de José María Álvarez-Pallete.

Previamente, García-Ruiz trabajó en empresas como McKinsey, Caixa Manresa o el diario ARA, donde ejerció como consejero delegado entre 2013 y 2019. También ha sido director gerente en España de Aurora Medicine y CEO de Abacus Cooperativa, así como consultor independiente.