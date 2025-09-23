Murtra pondrá el foco en la consolidación, la simplificación y la ciberseguridad en la nueva estrategia de Telefónica

Marc Murtra ha apuntado este martes cuáles serán algunas de las líneas maestras que guiarán la nueva estrategia que Telefónica dará a conocer el próximo 4 de noviembre y entre las que se encuentran operaciones de consolidación en mercados "ineficientes", avanzar en la simplificación de la empresa y una mayor apuesta por la ciberseguridad.

Durante su intervención en el evento FT Connect Europe, organizado por el diario Financial Times, el presidente de Telefónica ha señalado que no puede dar detalles concretos de las medidas que incluirá el nuevo plan que se presentará en mes y medio, pero sí ha adelantado que las inversiones que lleve a cabo Telefónica se enmarcarán en tres grupos.

El primero de ellos tiene que ver con la "potencial consolidación" del sector de las telecomunicaciones, donde ha incidido en la necesidad de ser "flexibles" dada la "ineficiencia" que caracteriza a los mercados europeos, tanto dentro de los países como en el conjunto de la región.

El presidente de Telefónica ha puesto como ejemplo de los pasos que deben darse en el Viejo Continente la reorganización del sector que se ha producido recientemente en países como Brasil (uno de los cuatro principales mercados de Telefónica) o India.

En este sentido, Murtra ha remarcado que la rentabilidad de la red, ya sea en fijo o en móvil, depende en cierta medida de su densidad. Y aquí, ha subrayado, "el mercado es ineficiente".

"Aquí queremos centrarnos, porque vemos que hay mucho dinero por hacer. ¿Por qué? Porque hay un montón de eficiencias que realizar", ha recalcado el presidente ejecutivo de Telefónica.

En segundo lugar, Murtra ha apuntado que otros de los pilares de la nueva estrategia que está preparando junto a su equipo directivo es seguir avanzando en el proceso de simplificación de la compañía.

Simplificación

"Las grandes organizaciones a veces tenemos un montón de legacy y vemos cómo se pierden ventanas de oportunidad. Creo que nosotros, como operadores de telecomunicaciones, hemos perdido bastantes ventanas. La forma en la que lo vemos es que tenemos que simplificar y centrarnos", ha detallado.

Por último, ha indicado que una de las apuestas de la compañía pasa por el mercado de la ciberseguridad. No obstante, ha aclarado que su intención no es "sustituir" a las compañías de Palo Alto o convertirse en un hiperescalador, porque estas empresas ya existen.

A este respecto, ha recalado que los márgenes que crean las infraestructuras son muy diferentes a los de los productos digitales y ha apuntado que lo que está haciendo Telefónica es "integrar los productos de otros".

"Es un gran negocio y puede tener escala", ha resaltado Murtra, quien ha incidido en que Telefónica puede ayudar a atender la demanda de estos productos y está dispuesta a "invertir si los números tienen sentido".

De izquierda a derecha: Kieran Smith (FT), Vittorio Colao (exministro de Italia), Marc Murtra (Telefónica), Christel Heydemann (Orange) y Justin Hotard (Nokia). Telefónica

A este respecto, ha hecho hincapié en que Europa no cuenta actualmente con empresas que tengan la escala suficiente para invertir, y ha subrayado que “la gran mayoría de los productos digitales que utilizamos, incluidos los productos de ciberseguridad, no son europeos".

"Eso es un problema y crea vulnerabilidades”, ha advertido Murtra, quien ha instado, como solución, a “dejar que la industria de telecomunicaciones se consolide a cambio de un contrato social que nos permita invertir en estos productos, atraer talento y pensar a largo plazo”.

Además, ha enfatizado que se ha logrado algo muy difícil: un enorme consenso en torno al informe Draghi. Por ello, ha llamado a ejecutarlo "con la máxima agilidad". "Lo que importa es la implementación. La estrategia sin ejecución significa poco", ha dicho.

En el panel titulado Alineación en innovación, inversión y colaboración, Murtra ha compartido conversación con Vittorio Colao, exministro de Innovación Tecnológica y Transformación Digital de Italia; Christel Heydemann, CEO de Orange; y Justin Hotard, presidente y CEO de Nokia,