Indra logra todos los permisos internacionales para la compra de Hispasat y espera tener en breve la autorización de España

La compra de Hispasat por parte de Indra entra en su recta final. La compañía de defensa y tecnología ya cuenta con todas las autorizaciones que necesitaba obtener fuera de España para poder cerrar la operación y espera recibir en breve las de las autoridades españolas.

Así lo han asegurado fuentes conocedoras a EL ESPAÑOL-Invertia, quienes remarcan que la previsión de Indra sigue siendo completar la adquisición del operador satelital en el mes de octubre, tal y como se había marcado.

La compañía de defensa y tecnología anunció el pasado 31 de enero que había suscrito un acuerdo con Redeia Corporación para la adquisición del 89,68% que posee del capital social del Hispasat por un importe de 725 millones de euros.

La incorporación del operador satelital permitirá a Indra reforzar el negocio de su división de Espacio, creada en el verano de 2024, y de la que ya forma parte otra de sus últimas adquisiciones: Deimos. Su objetivo es que la filial facture alrededor de 1.000 millones de euros en 2030.

Cuando se anunció el acuerdo, Indra y Redeia señalaron el cuarto trimestre de 2025 como fecha para el cierre de la operación. Un plazo que, Miguel Ángel Panduro, consejero delegado de Hispasat, concretó posteriormente al mes de octubre.

Internacional

Pero para ello, como el propio Panduro indicó en su intervención en el XLII Seminario organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), antes era necesario que la compra obtuviera todas las autorizaciones pertinentes.

Un proceso que, según recalcan las fuentes, no ha sido sencillo, dado que Hispasat opera en 17 países y cada uno de ellos tiene sus propias leyes y órganos de regulación y competencia.

De hecho, no en todos estos mercados la operación debía recibir el visto bueno de las autoridades. En los que sí, como era el caso de Brasil, Colombia o Portugal, entre otros, el equipo de trabajo creado para este fin por las empresas ha completado ya con éxito todos los trámites.

Una vez superados todos estos procesos internacionales, el cierre de la compra de Hispasat debe todavía obtener luz verde de las autoridades españolas. Por un lado, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) tiene que emitir aún su informe sobre la operación.

Asimismo, también debe ser aprobada por el Consejo de Ministros, previo informe del Ministerio de Defensa, dada la relevancia estratégica de ambas compañías en contratos públicos de defensa y la importancia de Hisdesat en comunicaciones militares seguras.

Según las fuentes consultadas por este periódico, las compañías esperan recibir en breve todas las autorizaciones pendientes en España, dado que la integración de Hispasat en Indra cumple con todos los requisitos exigidos.

Aunque los plazos comienzan a ser ajustados, se sigue manteniendo octubre como fecha prevista para el cierre de la operación. Sin embargo, no es descartable que pueda demorarse unas semanas si se retrasan las autorizaciones.

Además, hay que destacar que el 22 de octubre se lanzará desde Cabo Cañaveral (Florida, Estados Unidos) SpainSAT NG II, el satélite desarrollado por Hisdesat y que se prevé permitirá a la industria nacional liderar proyectos europeos y abrir oportunidades en ámbitos como la seguridad y defensa.

Otros requisitos

Además del visto bueno de las autoridades de distintos países, el cierre de la compra de Hispasat estaba supeditado a que se cumplieran otras dos condiciones: la aprobación de los accionistas de Indra y la consolidación de Hisdesat.

Respecto a este último punto, Indra ya ha alcanzado un acuerdo con el resto de accionistas de Hisdesat (Airbus, Sener e Isdefe, una empresa pública del Ministerio de Defensa) para tomar una posición de control en la empresa satelital para el ámbito de la defensa.

En concreto, ha sido Isdefe, que tenía hasta ahora el 30% de Hisdesat, la que ha cedido a Indra un pequeño paquete de acciones equivalente al 0,1% del capital que le permitirá alcanzar una participación del 50,1%. Un cambio que cuenta con el visto bueno de los otros dos accionistas.

Por su parte, en las próximas semanas se celebrará una junta de accionistas extraordinaria de Indra en la que se ratificará la operación e Hispasat e Hisdesat pasarán a ser un activo fundamental en la apuesta de Indra por ser un referente en la industrial del espacio.