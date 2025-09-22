Nvidia invertirá hasta 100.000 millones de dólares en OpenAI

Nueva alianza multimillonaria en el campo de la inteligencia artificial (IA). Nvidia ha anunciado su intención de invertir hasta 100.000 millones de dólares (unos 84.400 millones de euros al tipo de cambio actual) en OpenAI, la empresa propietaria de ChatGPT.

Las compañías han firmado este lunes una carta de intención para sellar “una alianza estratégica histórica” que permitirá desplegar al menos 10 gigavatios de sistemas Nvidia en la infraestructura de inteligencia artificial de próxima generación de OpenAI.

Según explican en un comunicado conjunto, el objetivo de este despliegue, que incluye tantos centros de datos como capacidad energética, es “entrenar y ejecutar su nueva generación de modelos en el camino hacia la superinteligencia”.

Se prevé que la primera fase de este proyecto entre en funcionamiento durante el segundo semestre de 2026, utilizando la plataforma Vera Rubin de Nvidia.

Jensen Huang, fundador y consejero delegado de Nvidia, destaca que ambas empresas se han impulsado mutuamente durante una década, “desde la primera supercomputadora DGX hasta el avance de ChatGPT”.

“Esta colaboración en inversión e infraestructura marca el siguiente paso adelante: desplegar 10 gigavatios para impulsar la próxima era de la inteligencia”, subraya Huang.

