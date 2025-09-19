Trump da por hecho un acuerdo sobre Tiktok con China, pero Xi sólo constata que respetará la "voluntad de las empresas"

Los presidentes de Estados Unidos y China han mantenido este viernes su primera llamada en tres meses con Tiktok como uno de sus temas centrales. Donald Trump ha celebrado la "aprobación del acuerdo" sobre la red social, pero Xi Jinping no habla de ningún pacto y se limita a afirmar que "respetará la voluntad de las empresas".

Esta reunión se produce después de que el pasado lunes las delegaciones de Estados Unidos y China lograran un acuerdo en Madrid para establecer un marco que permitiera a ambos países encontrar una solución definitiva a su enfrentamiento por TikTok.

En un comunicado, el presidente de China, Xi Jinping, ha mostrado su respaldo a las negociaciones empresariales que se están manteniendo para definir el futuro de TikTok en Estados Unidos. Sin embargo, ha rehusado confirmar que exista ya un acuerdo definitivo con Donald Trump al respecto.

En dicho comunicado, recogido por la agencia de noticias Xinhua, el Gobierno chino no menciona que los dos mandatarios hayan conseguido cerrar un acuerdo definitivo sobre la red social, pero sí asegura que "respetará la voluntad de las empresas".

En este sentido, muestra apoyo a que las empresas lleven a cabo "negociaciones comerciales bajo las reglas del mercado" con el fin de que puedan encontrar una solución "que sea coherente con las leyes y regulaciones chinas y con el equilibrio de intereses".



Comunicado Trump

Por su parte, Donald Trump ha publicado un mensaje en Truth Social en el que califica de "muy productiva" la llamada y celebra la "aprobación del acuerdo sobre TikTok".

"Acabo de tener una conversación telefónica muy productiva con el presidente Xi de China. Avanzamos en muchos temas importantes, como el comercio, el fentanilo, la necesidad de poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania y la aprobación del acuerdo de TikTok", remarca en su mensaje.

<script async="async" src="https://truthsocial.com/embed.js"></script>

Asimismo, añade que ha acordado con Xi reunirse en la Cumbre de la APEC en Corea del Sur, que está previsto que se celebre los días 31 de octubre y 1 de noviembre de 2025.

Además, también han hablado de la posibilidad de que Trump visite China a principios del próximo año, así como de que Xi también vaya a Estados Unidos "en el momento oportuno".

"La conversación fue muy positiva; volveremos a hablar por teléfono; agradezco la aprobación de TikTok y ambos esperamos reunirnos en la APEC", concluye el mandatario estadounidense.

Por otro lado, además de hablar de TikTok, el comunicado emitido por Xi Jinpong también insta al Gobierno de Estados Unidos a "evitar restricciones comerciales unilaterales" que podrían socavar los resultados alcanzados "mediante múltiples rondas de conversaciones".