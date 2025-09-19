Inetum asesorará al Banco de España en el desarrollo del euro digital tras adjudicarse un contrato de más de 26,4M

Inetum será la consultora que asesore al Banco de España durante los próximos tres años en el desarrollo del proyecto del euro digital tras adjudicarse el contrato lanzado por la institución. Un trabajo por el que la compañía tecnológica recibirá más de 26,4 millones de euros.

La empresa adjudicataria ha logrado imponerse en el proceso de licitación a otras cinco compañías que también presentaron ofertas por el contrato: Accenture, Atos, Deloitte, Minsait (la filial de Tecnologías de la Información de Indra) y Oliver Wyman.

El pasado mes de marzo, el Banco de España inició el proceso para encontrar a una compañía que le ofreciera servicios de apoyo y consultoría informática y de negocio en el desarrollo de iniciativas en torno a monedas digitales de banco central, conocidas como CBDC. Entre ellas, el euro digital.

A la hora de valorar las seis propuestas presentadas, el 49% de la puntuación obedecía a criterios evaluables mediante un juicio de valor, mientras que el otro 51% se basaba en la aplicación de fórmulas. La oferta económica representaba el 35% del total.

En el primero de los análisis, los evaluadores designados por el Banco de España otorgaron la mejor calificación a la propuesta presentada por Accenture, que recibió 40,75 puntos de un máximo de 49. Inetum obtuvo la segunda mejor valoración, con 37,75 enteros.

En el caso de los criterios evaluables con fórmulas, la mejor nota fue para Minsait, con 50,94 puntos, muy similar a las de Deloitte (50,77) y Atos (50,10). La propuesta de Inetum recibió una puntuación de 45,42 y la de Accenture, una de 42,08.

Sumando ambos análisis, Inetum se impuso a sus competidoras con un total de 83,17 puntos, superando por apenas unas décimas a Accenture, que se quedó finalmente con una nota de 82,83 enteros.

Contrato

En consecuencia, Inetum recibirá un total de 26.421.265,73 euros (21.835.756,8 euros sin impuestos) por la prestación de este servicio para el Banco de España.

El acuerdo, que se firmó el pasado 8 de septiembre, tiene una duración prevista de tres años. El inicio de los servicios comenzará previsiblemente a finales del mes de septiembre y se dividirá en dos fases, una denominada "de asimilación" y otra de "pleno funcionamiento".

No obstante, los pliegos contemplan la posibilidad de que se pueda prorrogar de manera expresa por períodos sucesivos mínimos de un año hasta un máximo de cinco.

De ahí que el valor total inicial del contrato superara los 48 millones de euros, incluyendo dichas prórrogas, modificaciones previstas (como un incremento en las necesidades de servicio, cambios en los procesos de negocio, cambios en tecnologías relevantes y/o de nuevas iniciativas de innovación) o trabajos extraordinarios.

Tareas

Según los pliegos de la licitación publicados el pasado mes de marzo por la institución que lidera José Luis Escrivá, entre las responsabilidades que tendrá Inetum como adjudicataria se encuentran labores de investigación, experimentación, proyectos y servicios de base tecnológica.

Entre estas iniciativas está, precisamente, el propio desarrollo de la divisa electrónica europea, en el que la consultora asesorará a la institución al proveer de los componentes de la plataforma del euro digital.

La compañía también tendrá que ayudar al Banco de España en las iniciativas de investigación y experimentación que lleve a cabo en el marco de la integración, la interoperabilidad y la interacción con la negociación y liquidación de activos financieros.

Esta licitación se suma a la lanzada hace algunos meses por el Banco de España, que terminó con la contratación de Accenture para convertirse en su proveedor de varios servicios relacionados con la puesta a punto para las divisas digitales. La compañía se impuso a Telefónica y a Indra.