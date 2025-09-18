Nvidia invertirá más de 4.200 millones de euros en comprar acciones de su rival Intel

Nvidia invertirá 5.000 millones de dólares (unos 4.200 millones de euros al tipo de cambio actual) en comprar acciones de Intel. Una medida que se enmarca en un acuerdo alcanzado entre las dos empresas para desarrollar nuevos chips para ordenadores y centros de datos.

La mayor compañía de Estados Unidos por capitalización bursátil en el capital de Intel se convertirá así en uno de los accionistas de referencia de su rival, cuyas acciones se disparaban alrededor de un 17% en la apertura de los mercados estadounidenses.

En un comunicado conjunto, las empresas detallan que Nvidia adquirirá acciones ordinarias de Intel a un precio de 23,28 dólares por título. Esta inversión está sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluidas las aprobaciones regulatorias requeridas.

Este acuerdo se conoce alrededor de un mes después de que el Gobierno de Donald Trump comunicara su intención de hacerse con una participación del 10% en el capital de Intel.

Un movimiento que llega en plena guerra comercial entre Estados Unidos y China por liderar el desarrollo de la inteligencia artificial (IA) y que se enmarca en la apuesta de Trump por impulsar la fabricación de chips en el país norteamericano.

Colaboración

El acuerdo de colaboración firmado por Intel y Nvidia tiene como objetivo el desarrollo conjunto de varias generaciones de productos personalizados para ordenadores y centros de datos destinados a los mercados de hiperescalares, empresariales y de consumo.

En concreto, las empresas se centrarán en conectar sin incidencias las arquitecturas Nvidia e Intel, integrando las "fortalezas" de la inteligencia artificial y la computación acelerada de NVIDIA con las principales tecnologías de CPU de Intel para ofrecer soluciones de vanguardia a sus clientes.

Para los centros de datos, Intel construirá CPU x86 personalizadas para Nvidia, que esta última integrará en sus plataformas de infraestructura de inteligencia artificial y pondrá a disposición del mercado.

Para dispositivos de informática personal, Intel fabricará y comercializará sistemas en chip (SOC, por sus siglas en inglés) x86 que integran chiplets de Nvidia.

Jensen Huang, fundador y consejero delegado de Nvidia, ha señalado que esta "colaboración histórica" supone la fusión de dos plataformas de primer nivel. Además, ha asegurado que les permitirá expandir juntos sus ecosistemas y "sentar las bases para la próxima era de la informática".

Por su parte, Lip-Bu Tan, consejero delegado de Intel, ha agradecido la "confianza" que Jensen y su equipo han depositado en la compañía con su inversión y esperan "con ilusión" trabajar juntos para innovar para sus clientes y hacer crecer su negocio.